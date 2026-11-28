Mazma Rill: con Fragile raccontano il confine sottile tra rassegnazione e speranza.

Con “Fragile”, i Mazma Rill raccontano il confine sottile tra rassegnazione e speranza, dando voce a quella condizione di smarrimento in cui aggrapparsi a qualcuno diventa l’unico modo per non perdersi.

Il brano descrive una realtà percepita come distante, quasi ostile, nella quale il protagonista si muove con la sensazione di essere più spettatore che artefice della propria vita. In assenza della persona amata, ogni cosa perde colore, direzione e significato. Al centro della narrazione si sviluppa un conflitto interiore tra la convinzione che il destino abbia già deciso ogni cosa e il desiderio di credere ancora nella possibilità di scegliere, cambiare strada e immaginare un futuro diverso.

Mazma Rill: con Fragile raccontano il confine sottile tra rassegnazione e speranza – i dettagli

“Fragile” affronta temi come la solitudine, lo smarrimento e la dipendenza emotiva, restituendo il bisogno profondamente umano di trovare nell’altro un punto di riferimento, una possibilità di salvezza quando il rapporto con il mondo esterno sembra essersi spezzato.

Questa tensione emotiva trova una precisa corrispondenza anche nella produzione del brano, registrato in appena due giorni e realizzato quasi interamente in presa diretta. Una scelta che privilegia l’immediatezza e preserva l’impatto della performance, senza ricorrere a trigger o campionamenti per la batteria. Il suono è diretto e materico: il rullante di legno, i piatti presenti nel mix, due chitarre distorte ai lati e un basso rotondo e centrale che sostiene l’intera struttura. Anche la voce mantiene un carattere asciutto e imperfetto, senza interventi correttivi.

Una scelta estetica precisa, riassunta dalle parole della band: «Volevamo che si sentisse la stanza e gli errori, non abbiamo corretto niente di quello che suonava vero».

I Mazma Rill trasformano così la vulnerabilità in materia sonora, scegliendo un approccio autentico e senza filtri, in cui anche le imperfezioni diventano parte integrante del racconto.

Biografia Mazma Rill

I Mazma Rill (già Aneurisma) sono una band alternative rock di Pescara, nata nel 2011 dall’incontro tra Antonio Orlando (voce e chitarra) e Luca Degl’Innocenti(basso e cori). Con l’ingresso del batterista Ettore Saluci, il progetto raggiunge la sua formazione definitiva e sviluppa un’identità sonora riconoscibile, in cui post-grunge, rock psichedelico e contaminazioni elettroniche si fondono in un linguaggio personale.

Dopo la pubblicazione del primo EP omonimo, la band intraprende un’intensa attività live, esibendosi in festival e club e ottenendo i primi riscontri positivi da pubblico e critica.

Nel 2019 il gruppo decide di sospendere temporaneamente l’attività live per dedicarsi alla scrittura di nuovo materiale. Da questo periodo di ricerca nasce Inside My Rage, album d’esordio pubblicato nel giugno 2021 per Lift Record. Il disco è anticipato da tre singoli: Never Say, uscito nel maggio 2020 con un’anteprima video su SpazioRock, Insanity, presentato nell’ottobre dello stesso anno su Rockon Italia e Come Undone, pubblicato nel maggio 2021 in collaborazione con la band californiana Rotten Apple.

Nel novembre 2021 la band firma con Ghost Label Record, inaugurando una nuova fase del proprio percorso artistico. Nella primavera del 2022 riprende l’attività dal vivo per portare Inside My Rage sui palchi di club e festival italiani, con concerti in diverse città, tra cui le esibizioni al Traffic e al Velvet di Roma e allo Zuita di Treviso.

Il cambio del nome in Mazma Rill

Sempre nel 2022, dopo oltre dieci anni di attività tra produzioni e concerti, il progetto evolve e cambia nome in Mazma Rill. Una trasformazione che non rappresenta una rottura con il passato, ma un’evoluzione naturale, espressione della volontà di sperimentare e rinnovarsi tanto sul piano musicale quanto su quello umano. Il debutto discografico con il nuovo nome arriva nel dicembre 2022 con Blow a Kiss, pubblicato sulle piattaforme digitali e distribuito alle radio, accompagnato da un videoclip presentato in anteprima nazionale su Sky TG24.

Nel maggio 2024 i Mazma Rill pubblicano Lost in Space per Lift Record, un album registrato presso lo storico Busker Studio sotto la supervisione di Fabio Ferraboschi. Dal disco vengono estratti i singoli No One e Lost in Space, che contribuiscono a definire ulteriormente la direzione sonora della band.

Nel febbraio 2025 il gruppo firma con l’etichetta indipendente Sorry Mom!, inaugurando una nuova fase del proprio percorso discografico con Piccole Anime, il primo singolo in lingua italiana. Una nuova tappa che conferma la volontà dei Mazma Rill di continuare a evolvere, mantenendo intatta la propria identità alternative rock e aprendosi a nuove possibilità espressive.

Ascolta “Fragile”!

https://orcd.co/mazmarill-fragile

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

