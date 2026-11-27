«Un appartamento per due» torna a grande richiesta al Teatro Petrolini la commedia che fa riflettere

Dopo il grande successo delle prime repliche, andate in scena a maggio dello scorso anno, «Un appartamento per due» torna a grande richiesta al Teatro Petrolini di Roma. La commedia di Gabriele Ottaviani, diretta da Angelita Puliafito, sarà in scena per due giornate, il 28 e 29 novembre, con tre repliche nella Sala Fabrizi.

Amanda ha appena preso in affitto un appartamento a Roma. Anche Paolo. Nessuno dei due immagina che sia lo stesso, finché una notte si ritrovano sotto lo stesso tetto.

Da questo equivoco prende il via una commedia dal ritmo serrato, che gioca con il cinema, la musica e le differenze tra i due protagonisti. Tra una battuta e l’altra si incontrano due solitudini, e da quella notte affiora una domanda che resta anche dopo la risata: quanto può cambiare il modo in cui ci vediamo quando qualcuno ci guarda davvero?

In scena Alessandra Vagnoli e Gabriele Ottaviani. Luci e fonia di Enrico Marcacci. Dallo spettacolo nasce anche un romanzo, firmato dallo stesso Ottaviani.

Teatro Petrolini · Sala Fabrizi

Via Rubattino 5, Testaccio, Roma

Sabato 28 novembre 2026 alle 20.30

Domenica 29 novembre 2026 alle 17.30

Biglietto €10 + €2 di tessera associativa

Prenotazioni 06 575 7488