Tre brani live impreziosiscono la deluxe edition di “La fine non esiste”, un viaggio musicale dedicato alla trasformazione e alla rinascita.



La memoria come materia viva, capace di trasformarsi e generare nuove possibilità, è il principio che accompagna la nuova pubblicazione discografica dei Semiramis. Dal 27 novembre 2026 è disponibile la deluxe edition di “La fine non esiste”, progetto pubblicato da BTF Records che rinnova il legame della formazione romana con la propria identità musicale.

L’album, originariamente uscito nel 2024, sviluppa un percorso narrativo attraverso sei composizioni accomunate dal desiderio di oltrepassare i limiti e affrontare il cambiamento.

“In quel secondo regno”, arrivato in radio il 6 novembre, introduce l’ascoltatore in una dimensione ricca di suggestioni dantesche, mentre “Cacciatore di ansie” affronta il rapporto dell’individuo con le proprie paure. Il coraggio e la ricerca dell’impossibile emergono invece in “Donna dalle ali d’acciaio”, ispirata alla figura di Amelia Earhart, e in “Tenda rossa”, legata alla vicenda di Umberto Nobile e del dirigibile Italia.

Con “Non chiedere a un Dio” torna Frazz, creando un collegamento diretto con l’universo narrativo dello storico esordio del 1973, mentre “Sua Maestà il cuore” conduce il racconto verso una dimensione più intima e riflessiva.

A completare il progetto arrivano tre registrazioni dal vivo realizzate a Milano nel 2024. Le versioni live di “Luna Park”, “Donna dalle ali d’acciaio” e “Tenda rossa” restituiscono una nuova prospettiva sull’espressività della band, valorizzandone la dimensione concertistica.

La ricchezza degli arrangiamenti, sostenuti dall’incontro tra strumenti tradizionalmente legati al progressive e una scrittura orientata al presente, conferma la volontà dei Semiramis di continuare a esplorare territori musicali differenti.

La deluxe edition rappresenta così un’opportunità per avvicinarsi all’attuale universo creativo della formazione romana, riscoprendone al tempo stesso le radici.

Un progetto che parla di memoria senza nostalgia, di cambiamento senza rinnegare il passato e di una musica che trova nella propria storia la forza necessaria per immaginare il futuro.

Etichetta: BTF Records

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Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

