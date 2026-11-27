Clima, Tiso(Acc Iniziativa Comune): “Cop31 è un flop: fallisce accordo su combustili fossili”

“La Cop31 di Antalya (Turchia), si è conclusa senza un accordo politico finale sul clima a causa dello scontro tra l’Unione Europea e un gruppo di Paesi produttori di combustibili fossili, tra cui Arabia Saudita e Russia. Il nodo centrale della crisi è stato il tema dell’uscita dai combustibili fossili. La Ue ha rifiutato di approvare una dichiarazione finale che non contenesse un riferimento esplicito alla progressiva eliminazione di petrolio, gas e carbone, ritenuti i principali responsabili del cambiamento climatico. I Paesi esportatori di energia fossile si sono invece opposti a qualsiasi formulazione che potesse mettere in discussione il loro modello economico, riuscendo a far rimuovere tali riferimenti dalle ultime bozze del documento. Di fronte a questa scelta, l’Europa ha preferito bloccare l’accordo piuttosto che accettare un testo giudicato troppo debole. La conferenza si è quindi chiusa senza una “Cover Decision”, cioè senza il tradizionale documento politico che orienta i negoziati futuri. Alla luce di questo contesto, secondo Accademia Iniziativa Comune, in termini simbolici, la Cop31 non segnerebbe tanto una sconfitta della diplomazia climatica quanto la fine dell’illusione che la transizione energetica possa avanzare senza conflitti economici e geopolitici. Il vero scontro attualmente non è più tra chi crede o non crede nel cambiamento climatico, ma tra modelli di sviluppo che hanno interessi profondamente diversi sul futuro”.

Cosi, in una nota stampa, Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente della Associazione Bandiera Bianca.