Pd, La Marca: “Italiani all’estero, in vent’anni aumentati del 113,4%. L’Italia continua a perdere giovani e competenze”

La Senatrice del Pd: “Servono politiche capaci di offrire opportunità concrete ai giovani e favorire il ritorno di quanti hanno maturato competenze ed esperienze all’estero”

“La scorsa settimana è stato pubblicato il Rapporto Italiani nel Mondo 2026, lo studio annuale della Fondazione Migrantes che racconta come cambia e cresce la presenza italiana nel mondo. Secondo gli ultimi dati pubblicati, al 1° gennaio 2026 sono quasi 6,7 milioni gli italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE, un numero in costante aumento negli ultimi anni. Ma è solo guardando agli ultimi vent’anni che emerge la reale portata del fenomeno: dal 2006 al 2026 gli italiani residenti all’estero sono aumentati del 113,4%, arrivando a essere oggi più del doppio rispetto a vent’anni fa, quando erano poco più di 3,1 milioni”. A dichiararlo è la Senatrice del Pd Francesca La Marca.

“Alla base di queste partenze – prosegue La Marca – c’è spesso la ricerca, soprattutto da parte di giovani e persone qualificate, di un lavoro più stabile, retribuzioni adeguate, maggiori possibilità di crescita professionale e prospettive migliori per il futuro, condizioni che spesso non riescono a trovare in Italia. L’aumento degli italiani residenti all’estero non racconta soltanto l’espansione della nostra comunità nel mondo ma ci parla anche di un Paese che continua a perdere giovani, competenze e professionalità perché non riesce a offrire loro opportunità concrete di crescita e realizzazione personale”.

“La crescita di questo dato negli ultimi tre anni – continua la Senatrice – chiama direttamente in causa le responsabilità di questo Governo, il quale non è stato in grado di mettere in campo una strategia efficace per valorizzare le competenze dei giovani e consentirgli di costruirsi un futuro solido qui in Italia. Oggi più che mai è necessario cambiare rotta, promuovendo politiche attrattive capaci di offrire ai giovani concrete prospettive di lavoro e crescita nel nostro Paese, favorendo al contempo il ritorno di quanti desiderano mettere a disposizione dell’Italia le competenze e le esperienze maturate all’estero”.

“Un Paese che lascia partire i propri giovani senza creare le condizioni per farli tornare rinuncia a una parte del proprio futuro, e questo non può essere accettabile”, ha infine concluso La Marca.