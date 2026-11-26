Roma, con le sue stratificazioni di storia e leggenda, diventa il teatro di una mitologia contemporanea… che poi non è che la realtà sia meno fantascientifica della fantascienza. In “Ant-Onio. Nel segno del supereroe”, Antonio Migliaccio e Alessandra Rizzelli costruiscono un universo narrativo nel quale convivono mutazioni genetiche, divinità antiche, tecnologia, magia e improbabili conversazioni da trattoria. Il fascino della cultura Marvel è evidente, così come il desiderio di trasferire quell’immaginario dentro una quotidianità tutta italiana. L’eroe ascolta Pino Daniele, conserva il gusto della battuta e deve fare i conti con gli affetti familiari. È la piccola Greta, con la semplicità del linguaggio infantile, a consegnargli il nome della sua nuova identità.

E poi quel serpente disposto a richiamare il simbolo dell’infinito, il richiamo all’uroboro, alla ciclicità dell’esistenza e alla possibilità di rinascere. Il racconto si allontana progressivamente dalla spiegazione scientifica per avventurarsi nei territori del destino e della profezia. Si mescolano di continuo il vero ed il falso, la realtà e l’irraggiungibile…

A contorno ho l’impressione di un intero universo fumettistico compresso dentro un solo volume e quindi perdo a tratti rimandi al mio reale, strettamente mio, personale, luogo in cui far tesoro di riflessioni e spunti. È una favola moderna che non teme di mescolare l’Olimpo con la cultura pop.

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

