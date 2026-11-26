Roma, con le sue stratificazioni di storia e leggenda, diventa il teatro di una mitologia contemporanea… che poi non è che la realtà sia meno fantascientifica della fantascienza. In “Ant-Onio. Nel segno del supereroe”, Antonio Migliaccio e Alessandra Rizzelli costruiscono un universo narrativo nel quale convivono mutazioni genetiche, divinità antiche, tecnologia, magia e improbabili conversazioni da trattoria. Il fascino della cultura Marvel è evidente, così come il desiderio di trasferire quell’immaginario dentro una quotidianità tutta italiana. L’eroe ascolta Pino Daniele, conserva il gusto della battuta e deve fare i conti con gli affetti familiari. È la piccola Greta, con la semplicità del linguaggio infantile, a consegnargli il nome della sua nuova identità.
E poi quel serpente disposto a richiamare il simbolo dell’infinito, il richiamo all’uroboro, alla ciclicità dell’esistenza e alla possibilità di rinascere. Il racconto si allontana progressivamente dalla spiegazione scientifica per avventurarsi nei territori del destino e della profezia. Si mescolano di continuo il vero ed il falso, la realtà e l’irraggiungibile…
A contorno ho l’impressione di un intero universo fumettistico compresso dentro un solo volume e quindi perdo a tratti rimandi al mio reale, strettamente mio, personale, luogo in cui far tesoro di riflessioni e spunti. È una favola moderna che non teme di mescolare l’Olimpo con la cultura pop.