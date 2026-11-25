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Sociale, Odm Onlus alla decima Giornata Mondiale dei Poveri in Vaticano

“Domenica 22 novembre, l’associazione Operatori di Misericordia Santa Virginia C. Bracelli Onlus, ha partecipato al pranzo promosso nell’Aula Paolo VI, in Vaticano, in occasione della decima Giornata Mondiale dei Poveri, che ha visto la presenza di Papa Leone XIV e il coinvolgimento di circa 1300 persone in difficoltà. Un appuntamento dal profondo valore umano e sociale, che ha riunito realtà caritative, associazioni, volontari e persone provenienti da diversi contesti di fragilità, nel segno della solidarietà, dell’accoglienza e della vicinanza a chi vive situazioni di bisogno”, hanno sottolineato da Odm Onlus. La cui partecipazione rappresenta un’importante occasione per rinnovare e testimoniare il proprio obiettivo a favore delle persone più vulnerabili, con particolare attenzione ai bambini, alle famiglie e a quanti si trovano ad affrontare condizioni di difficoltà. “Essere presenti a momenti come questo significa riaffermare il valore della solidarietà concreta, dell’ascolto e della vicinanza umana. Crediamo che nessuno debba sentirsi solo o abbandonato e che ogni persona, soprattutto quando attraversa una situazione di fragilità, abbia diritto a dignità, attenzione e opportunità. Valori e principi fondamentali che non a caso Papa Leone XIV insegna tutti i giorni. Il nostro impegno nasce proprio dalla volontà di accompagnare chi ha più bisogno, offrendo sostegno e contribuendo a costruire una comunità più inclusiva, attenta e capace di prendersi cura degli altri. La solidarietà chiaramente non può esaurirsi in una singola giornata, ma deve tradursi in gesti e responsabilità quotidiane – ha sottolineato la responsabile di Odm onlus, Suor Agnese -. Per questo motivo, tutto questo è un percorso che si rinnova ogni giorno, attraverso la vicinanza alle persone e la tutela della dignità di ciascuno. La nostra attività infatti si sta snodando con rinnovato slancio in Italia e nel mondo, all’insegna della tutela del diritto alla salute, della solidarietà e della vicinanza ai meno fortunati”. E Odm onlus non ha assolutamente intenzione di fermarsi.

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