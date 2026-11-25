Sanità, Ambrogiani(Si può fare): “AslRm6, troppi cambi al vertice. Serve stabilità”

“L’ennesimo avvicendamento alla guida della Asl Roma 6 rappresenta un elemento di preoccupazione che non può essere sottovalutato. Da quando Francesco Rocca è alla presidenza della Regione Lazio, i cambi al vertice dell’azienda sanitaria dei Castelli Romani si susseguono con una frequenza che meriterebbe una riflessione seria e approfondita. Non si tratta di una questione meramente politica, ma di garantire continuità amministrativa, capacità di programmazione e risposte concrete a un territorio che comprende centinaia di migliaia di cittadini. La sanità pubblica ha bisogno di stabilità, visione e responsabilità, non di una gestione che rischia di apparire continuamente in fase di assestamento. Questa situazione certifica che l’attenzione dell’amministrazione regionale e della maggioranza di centrodestra non sia rivolta alle esigenze della nostra comunità. Le conseguenze, infatti, non restano confinate agli uffici direzionali, ma si ripercuotano sull’organizzazione dei servizi e sulla qualità dell’assistenza. Basta guardare a Marino, dove l’ospedale San Giuseppe continua a fare i conti con un progressivo depotenziamento. A fronte delle tante aspettative e degli impegni assunti, cittadini e operatori attendono ancora strumenti fondamentali, come la risonanza magnetica, più volte indicata come una necessità per rafforzare l’offerta sanitaria locale. Come Comitato cittadino “Si può fare” chiediamo alla Regione di fare chiarezza, assicurare una guida stabile alla AslRm6 e avviare un confronto concreto con i territori. La sanità dei Castelli Romani non può essere considerata marginale: merita investimenti, programmazione e rispetto. Ai cittadini non interessano le continue rotazioni ai vertici, ma servizi efficienti, strutture adeguate e il diritto di curarsi vicino a casa”.

Cosi, in una nota, Sergio Ambrogiani, responsabile del Comitato cittadino “Si può fare”.