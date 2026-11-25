Rosencrantz e Guildenstern sono morti di Tom Stoppard a Pescara: il report dello spettacolo tenutosi al Teatro Circus il 17 e 18 novembre 2026.

Il 17 e 18 Novembre 2026, presso il Teatro Circus di Pescara, è andata in scena l’opera teatrale di Tom Stoppard, per la regia di Alberto Rizzi, “Rosencrantz e Guildenstern Sono Morti“, che ha avuto come protagonisti: Francesco Pannofino, Francesco Acquaroli, Paolo Sassanelli, Andrea Pannofino e Chiara Mascalzoni.

Rosencrantz e Guildenstern sono morti di Tom Stoppard a Pescara: il report dello spettacolo

La pièce prende spunto dai due personaggi dell’Amleto di Shakespeare, amici del principe e divenuti spie inconsapevoli per conto dello zio usurpatore Claudio, al fine di creare una tensione drammaturgica dove Beckett e Pirandello si mescolano sullo sfondo del dramma shakespeariano, e nel quale l’assurdità della vita, legata al fatto che spesso siamo spettatori e protagonisti inconsapevoli dell’esistenza, si interfaccia con la funzione del teatro, che sovente ci pone davanti agli archetipi esistenziali e che risulta in molti casi più verosimile della vita stessa.

Il focus su Rosencrantz e Guildenstern

L’autore inglese pone il focus su due protagonisti secondaria dell’Amleto, Rosencrantz e Guildenstern per l’appunto, e li mette in balia di eventi più grandi di loro, ed essi non riescono a capirne il senso, accettando la fatalità di disegni che oltrepassano la loro comprensione e che li porterà alla rovina.

I due amici di Amleto, cercano indagare sul perché della loro avventura, sul perché della vita e della morte, e una compagnia di giro teatrale li mette in guardia sul loro il destino, rinsaldando il legame tra teatro e vita reale, ribadendo che la finzione del palcoscenico rende indistinguibile il confine tra artefatto drammaturgico e le vite di chi vi assiste.

Rosencrantz e Guildenstern muoiono, capendo di essere stati usati dal Re Claudio, ma potremmo dire anche dal loro inventore Shakespeare; essi scoprono di essere state solo delle comparse che hanno attraversato l’esistenza senza averne capito il senso generale e particolare, e che muoiono improvvisamente senza eroismi, ma come due anonime pedine: esattamente come muoiono la gran parte delle persone.

La scenografia

Nell’opera proposta dal regista Alberto Rizzi, la scenografia è veramente ingegnosa e costruita come fosse un carro delle vecchie compagnie girovaghe: molto bella e funzionale; i dialoghi sono un alternarsi tra momenti scoppiettanti e divagazioni riflessive, nei quali si mescolano umorismo anglosassone e quello tipico della nostra commedia popolare.

Gli attori protagonisti si sono calati nei personaggi con particolare bravura ed abilità: Pannofino vestendo il ruolo dell’amico più estroverso e Acquaroli quello del riflessivo e a tratti scettico sugli avvenimenti in corso, Sasanelli proiettando sullo sfondo, con ritmo incalzante e istrionico, attraverso il ruolo di capocomico, le verità che i due amici di Amleto non vogliono scorgere.

Ottime le interpretazioni di Andrea Pannofino e Chiara Mascalzoni, che si sono rivelati duttili nell’incarnare più personaggi nel corso della serata ed efficaci nel farlo.

Il pubblico è rimasto entusiasta, tributando alla compagnia un lunghissimo applauso.

Chi scrive consiglia vivamente la visione.

L’organizzazione è stata a cura della Società del Teatro e della Musica Luigi Barbara di Pescara.

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

