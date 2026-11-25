Rosencrantz e Guildenstern sono morti di Tom Stoppard a Pescara: il report dello spettacolo tenutosi al Teatro Circus il 17 e 18 novembre 2026.
Il 17 e 18 Novembre 2026, presso il Teatro Circus di Pescara, è andata in scena l’opera teatrale di Tom Stoppard, per la regia di Alberto Rizzi, “Rosencrantz e Guildenstern Sono Morti“, che ha avuto come protagonisti: Francesco Pannofino, Francesco Acquaroli, Paolo Sassanelli, Andrea Pannofino e Chiara Mascalzoni.
Rosencrantz e Guildenstern sono morti di Tom Stoppard a Pescara: il report dello spettacolo
La pièce prende spunto dai due personaggi dell’Amleto di Shakespeare, amici del principe e divenuti spie inconsapevoli per conto dello zio usurpatore Claudio, al fine di creare una tensione drammaturgica dove Beckett e Pirandello si mescolano sullo sfondo del dramma shakespeariano, e nel quale l’assurdità della vita, legata al fatto che spesso siamo spettatori e protagonisti inconsapevoli dell’esistenza, si interfaccia con la funzione del teatro, che sovente ci pone davanti agli archetipi esistenziali e che risulta in molti casi più verosimile della vita stessa.
Il focus su Rosencrantz e Guildenstern
L’autore inglese pone il focus su due protagonisti secondaria dell’Amleto, Rosencrantz e Guildenstern per l’appunto, e li mette in balia di eventi più grandi di loro, ed essi non riescono a capirne il senso, accettando la fatalità di disegni che oltrepassano la loro comprensione e che li porterà alla rovina.
I due amici di Amleto, cercano indagare sul perché della loro avventura, sul perché della vita e della morte, e una compagnia di giro teatrale li mette in guardia sul loro il destino, rinsaldando il legame tra teatro e vita reale, ribadendo che la finzione del palcoscenico rende indistinguibile il confine tra artefatto drammaturgico e le vite di chi vi assiste.
Rosencrantz e Guildenstern muoiono, capendo di essere stati usati dal Re Claudio, ma potremmo dire anche dal loro inventore Shakespeare; essi scoprono di essere state solo delle comparse che hanno attraversato l’esistenza senza averne capito il senso generale e particolare, e che muoiono improvvisamente senza eroismi, ma come due anonime pedine: esattamente come muoiono la gran parte delle persone.
La scenografia
Nell’opera proposta dal regista Alberto Rizzi, la scenografia è veramente ingegnosa e costruita come fosse un carro delle vecchie compagnie girovaghe: molto bella e funzionale; i dialoghi sono un alternarsi tra momenti scoppiettanti e divagazioni riflessive, nei quali si mescolano umorismo anglosassone e quello tipico della nostra commedia popolare.
Gli attori protagonisti si sono calati nei personaggi con particolare bravura ed abilità: Pannofino vestendo il ruolo dell’amico più estroverso e Acquaroli quello del riflessivo e a tratti scettico sugli avvenimenti in corso, Sasanelli proiettando sullo sfondo, con ritmo incalzante e istrionico, attraverso il ruolo di capocomico, le verità che i due amici di Amleto non vogliono scorgere.
Ottime le interpretazioni di Andrea Pannofino e Chiara Mascalzoni, che si sono rivelati duttili nell’incarnare più personaggi nel corso della serata ed efficaci nel farlo.
Il pubblico è rimasto entusiasta, tributando alla compagnia un lunghissimo applauso.
Chi scrive consiglia vivamente la visione.
L’organizzazione è stata a cura della Società del Teatro e della Musica Luigi Barbara di Pescara.