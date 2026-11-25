Dal mestiere di scegliere le canzoni degli altri alla necessità di scrivere le proprie. Mi sembra un ottimo manifesto per fotografare la genesi un brano simile. Il debutto di Manuel Alfino porta con sé anche il passaggio dalla console di un DJ alla dimensione più esposta e vulnerabile della scrittura personale. Si intitola “Il Mio Jukebox” canzone che all fin della fiera si muove dentro un immaginario profondamente italiano. I riferimenti a Battisti, a Vasco Rossi e agli 883 disegnano una geografia sentimentale nella quale riconoscere intere generazioni. Persino il richiamo a “Vivere o niente” assume il valore di un codice affettivo, di una lingua condivisa tra padre e figlio.

La produzione affidata a Stefano Iezzi accompagna un progetto che sceglie il pop (dei ricami decisamente main stream e urbani) come territorio di comunicazione immediata – l’immediatezza come urgenza di sfogare e celebrare (dunque esorcizzare) il dolore che nasce dentro. La scrittura non ha ancora quella complessità che rende riconoscibile un autore al di là della storia che ci racconta, ma possiede un’urgenza autobiografica e del sentire umano che avverto pulito e credibile. Mi coinvolge… e questo basta? Credo di si o comunque credo basti a chi è pronto per riceverlo…

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

