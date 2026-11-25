Tante le personalità celebrate per il loro straordinario contributo al Paese. Madrina dell’evento Matilde Brandi.

Sabato 28 novembre, nella prestigiosa Sala della Protomoteca del Campidoglio, si terrà il Premio nazionale “Eccellenze per l’Italia”, storico riconoscimento promosso dall’associazione Assotutela presieduta da Michel Emi Maritato. L’evento vedrà anche il coinvolgimento istituzionale della consigliera capitolina Rachele Mussolini.Un appuntamento di alto profilo istituzionale, nato con l’obiettivo di valorizzare quelle personalità che, attraverso il proprio impegno professionale, umano e sociale, rappresentano un patrimonio di competenze, valori e dedizione al servizio della Nazione.Alla cerimonia prenderanno parte autorevoli esponenti delle istituzioni civili, militari ed ecclesiastiche, rappresentanti della magistratura, dell’avvocatura, della medicina, del mondo universitario e dell’imprenditoria. Tra questi il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, generale Salvatore Luongo, il dottor Augusto Zaccariello, dirigente generale della Polizia Penitenziaria, l’onorevole Alessandro Battilocchio, presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle periferie, l’onorevole Giuseppe Cangemi, vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, i magistrati Valerio de Gioia e Annalisa Imparato, l’alto prelato monsignor Jean-Marie Gervais, oltre ad autorevoli personalità del mondo vaticano. Attesi anche don Antonio Coluccia, sacerdote simbolo dell’impegno quotidiano contro la criminalità organizzata e il degrado delle periferie, e l’avvocato Tiziana Siano, esponente del mondo forense.Tra gli illustri invitati anche l’onorevole Chiara Colosimo, presidente della Commissione parlamentare Antimafia, e Tina Montinaro, vedova di Antonio Montinaro, agente della Polizia di Stato e caposcorta del giudice Giovanni Falcone, caduto nella strage di Capaci. Madrina della manifestazione sarà Matilde Brandi, che raccoglierà idealmente il testimone dell’indimenticabile Fabrizio Frizzi, storico padrino del premio e, insieme al presidente Maritato, ideatore di un progetto fondato sulla cultura del merito, della solidarietà e della responsabilità civile.”Premiare le eccellenze italiane significa rendere omaggio a quella parte del Paese che, spesso lontano dai riflettori, lavora quotidianamente con sacrificio, competenza e senso del dovere. L’Italia non è soltanto la sua storia, ma soprattutto il valore degli uomini e delle donne che ogni giorno contribuiscono a scriverla. Abbiamo il dovere di riconoscere e custodire questi esempi, affinché diventino fonte di ispirazione per le nuove generazioni”, dichiara il presidente nazionale di Assotutela Michel Emi Maritato.Il Campidoglio, simbolo della storia e dell’identità istituzionale italiana, diventerà così il luogo d’incontro di un’Italia che merita di essere raccontata, riconosciuta e celebrata.Perché l’eccellenza non è soltanto il raggiungimento di un traguardo personale, ma la capacità di mettere il proprio talento al servizio degli altri e della Nazione.

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