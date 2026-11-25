Dalle pagine di “Voci e ferite della violenza invisibile” ad “Amarsi dopo il caos”, la scrittrice affronta il tema della sopraffazione, della manipolazione emotiva e della rinascita. «Nessuna donna deve rinunciare a sé stessa per essere amata».

Il 25 novembre non è soltanto una data da ricordare, ma un richiamo alla responsabilità collettiva. La violenza contro le donne continua a rappresentare una ferita profonda della nostra società e non si manifesta esclusivamente attraverso aggressioni fisiche. Esistono forme di sopraffazione più silenziose, fatte di controllo, manipolazione, umiliazioni e dipendenza emotiva, capaci di compromettere lentamente l’identità e la libertà di una persona.

È proprio intorno a queste ferite, spesso difficili da riconoscere, che si sviluppa una parte importante del percorso letterario di Assia Penta. Scrittrice attenta alle fragilità umane e alle dinamiche delle relazioni, ha affrontato attraverso i suoi libri temi come l’accettazione di sé, il giudizio sociale, la violenza psicologica e la possibilità di ricominciare.

Da “Una curvy in una jungla” a “Tre donne”, passando per “Attimi di follia”, “Voci e ferite della violenza invisibile” e “Cuori LGBT+”, fino al più recente progetto editoriale “Amarsi dopo il caos”, la sua produzione attraversa esperienze differenti, mantenendo al centro la dignità della persona e il diritto di vivere liberamente la propria identità.

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, abbiamo incontrato Assia Penta per riflettere sul significato di questa ricorrenza e sul ruolo che la cultura e la scrittura possono svolgere nel contrastare ogni forma di violenza.

Assia, il 25 novembre ci invita a non abbassare la guardia. Che significato attribuisce a questa giornata?

«Non dovrebbe essere soltanto una ricorrenza sul calendario. È una giornata che deve richiamare tutti a una presa di coscienza. Non basta indignarsi quando leggiamo una notizia di cronaca: dobbiamo imparare a riconoscere i segnali della violenza, intervenire e promuovere una cultura fondata sul rispetto. La libertà di una donna non può essere subordinata alla volontà di qualcun altro».

Nel suo libro “Voci e ferite della violenza invisibile” affronta una dimensione particolarmente delicata: quella della violenza che non sempre si vede. Quanto è difficile riconoscerla?

«È difficile proprio perché spesso si insinua gradualmente nella quotidianità. Non sempre ci sono aggressioni o segni evidenti. A volte tutto comincia con una parola svalutante, con la gelosia trasformata in controllo, con il tentativo di isolare una persona dalle sue amicizie e dai suoi affetti. La donna può arrivare a dubitare di sé stessa e a credere di essere responsabile di ciò che sta vivendo. È importante capire che anche queste sono forme di violenza e che nessuno ha il diritto di annullare l’identità di un’altra persona».

Nei suoi libri ricorrono spesso donne che si confrontano con fragilità, giudizi e difficoltà personali. Pensa che la scrittura possa diventare uno strumento di consapevolezza?

«Credo molto nella forza della parola. Scrivere significa dare voce a emozioni e situazioni che spesso rimangono nascoste. Attraverso i personaggi e le loro storie il lettore può riconoscere dinamiche che magari ha vissuto personalmente, ma che non era ancora riuscito a comprendere. La scrittura non sostituisce l’aiuto professionale, ma può contribuire a rompere il silenzio e a far sentire meno sole le persone».

In “Attimi di follia” e nel progetto “Amarsi dopo il caos” emerge anche il tema delle relazioni complicate e della dipendenza emotiva. Dove finisce l’amore e dove comincia il controllo?

«L’amore non dovrebbe mai trasformarsi in una prigione. Quando una relazione impone rinunce continue, limita la libertà, alimenta la paura o fa sentire una persona costantemente inadeguata, bisogna fermarsi e riflettere. La gelosia ossessiva e il bisogno di controllare ogni comportamento non sono dimostrazioni d’amore. Una relazione sana deve permettere a entrambi di essere sé stessi».

Quanto incidono ancora oggi gli stereotipi e il giudizio sociale sulla libertà femminile?

«Incidono molto. Una donna viene spesso giudicata per il proprio aspetto, per le proprie scelte sentimentali, per il lavoro, per la maternità o per il modo in cui decide di vivere. Anche in “Una curvy in una jungla” ho affrontato il peso del giudizio sul corpo e l’importanza dell’accettazione di sé. Ogni donna dovrebbe poter vivere senza sentirsi continuamente sotto esame. La dignità non dipende dall’approvazione degli altri».

Che ruolo dovrebbero avere la famiglia e la scuola nella prevenzione della violenza?

«Un ruolo fondamentale. Il rispetto deve essere insegnato fin da piccoli. Bisogna spiegare ai ragazzi che amare non significa possedere, che un rifiuto va accettato e che nessuno può decidere al posto di un’altra persona. Credo sia importante parlare di emozioni, empatia, consenso e libertà. La prevenzione comincia molto prima che una relazione diventi problematica».

Se potesse rivolgersi direttamente a una donna che sta vivendo una situazione di violenza, cosa vorrebbe dirle?

«Le direi di non sentirsi colpevole e di non vergognarsi. Non è mai responsabilità della vittima subire la violenza di qualcun altro. Chiedere aiuto non significa essere deboli. Significa riconoscere di meritare una vita diversa, nella quale poter vivere senza paura. Vorrei che ogni donna sapesse di non essere sola e che esistono persone e strutture pronte ad ascoltarla e sostenerla».

E quale messaggio rivolgerebbe agli uomini?

«La lotta alla violenza non riguarda soltanto le donne. Gli uomini devono essere protagonisti del cambiamento, attraverso il rispetto, l’ascolto e la capacità di accettare l’autonomia femminile. Bisogna superare l’idea che una donna possa essere considerata una proprietà o che un rifiuto rappresenti un’offesa da punire. Amare significa riconoscere la libertà dell’altra persona».

Se dovesse lasciare un ultimo pensiero in occasione del 25 novembre, quale sceglierebbe?

«Vorrei ricordare che ogni donna ha diritto di scegliere, di amare, di cambiare strada, di realizzare i propri sogni e di vivere senza paura. Nessuna deve perdere sé stessa per essere accettata o amata. La libertà comincia proprio dalla possibilità di essere autenticamente sé stesse».

Oltre le parole, il diritto di chiedere aiuto

Le riflessioni di Assia Penta riportano l’attenzione su un aspetto essenziale: la violenza non può essere affrontata soltanto quando diventa un fatto di cronaca. Occorre riconoscerla prima, contrastare l’isolamento e garantire alle donne strumenti concreti di protezione.

Per chi vive situazioni di violenza o stalking è disponibile il 1522, il numero nazionale antiviolenza e antistalking, gratuito e attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. Il servizio offre ascolto da parte di operatrici specializzate e orientamento verso i centri antiviolenza e gli altri servizi territoriali. È possibile contattarlo anche attraverso la chat sul sito ufficiale www.1522.eu.

Perché dietro ogni storia di violenza c’è una persona che merita ascolto, protezione e rispetto. E perché il 25 novembre deve essere un impegno che continua anche il giorno successivo.