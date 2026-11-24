Viaggiare come anche prendere distanze, da se stessi e dal materico, dalle maschere e ricominciare, imparare da capo… alla fine soprattutto riconoscersi. Nelle pieghe di “71”, silloge poetica di Luca Cipolla pubblicata da Graus Edizioni, ritroviamo il sedimento emotivo di circa venticinque anni di scrittura. Sono fiumi carsici che tornano. Una geografia che dal Belbo raggiunge il Mar Nero, attraversando luoghi fisici e territori ben più complessi dell’interiorità.

Mi piace questa dimensione del ricordo che non cerca necessariamente rifugio nella nostalgia, quanto piuttosto una riconciliazione con le imperfezioni del proprio vissuto che è il DNA primo di una riconquista del se. La paternità, gli affetti familiari, il progressivo addolcirsi delle inquietudini giovanili diventano materia di una poesia che cerca nella fragilità una possibile forma di conoscenza. Interessante anche la centralità della natura: l’ortica, il glicine, la camomilla, i gelsomini. Un vocabolario vegetale attraverso cui l’autore sembra restituire consistenza e colore all’astrazione del sentimento. E quel lessico che oscilla tra ricercatezza e quotidianità porta con sé il rischio di una discontinuità espressiva, comprensibile nella lunga gestazione dell’opera. In “71” il passato lo si accoglie, si accoglie il qui ed ora, lo si rilegge con le parole nuove, conosciute ex novo, imparate quando ancora non esisteva un dizionario individuale. Parole nuove e nuove voci di se. E forse la maturità risiede proprio in questa capacità di perdonare l’uomo che siamo stati, senza smettere di interrogarci su quello che saremo.

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

