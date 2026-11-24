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Agricoltura, Tiso(Confeuro) incontra il presidente Commissione Bruzzone

“Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro- Confederazione Agricoltori Europei, ha incontrato oggi a Roma Francesco Bruzzone, nuovo presidente della XIII Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, per un confronto sui principali temi che interessano il comparto agricolo italiano ed europeo. Un incontro costruttivo, – fanno sapere da Confeuro – improntato alla cordialità e alla condivisione, durante il quale sono state affrontate le principali sfide che il settore primario è chiamato ad affrontare in un contesto geopolitico complesso e in continua evoluzione. Al centro del colloquio, le criticità strutturali del comparto, le prospettive di sviluppo e la necessità di rafforzare il sostegno alle piccole e medie imprese agricole. Particolare attenzione è stata dedicata al ricambio generazionale, alla crisi del settore olivicolo, alla valorizzazione della qualità del Made in Italy agricolo e al ruolo strategico della dieta mediterranea, patrimonio culturale, economico e nutrizionale del nostro Paese. Non è mancato, inoltre, un approfondimento sul ruolo dell’Unione europea nella tutela e nella promozione dell’agricoltura e nella lotta alla contraffazione agroalimentare, con particolare riferimento alla necessità di implementare i controlli delle merci in entrata in territorio Ue, ispirandosi al virtuoso modello italiano”. Spiega il presidente Tiso: “Desidero ringraziare il presidente Bruzzone per la disponibilità e l’attenzione dimostrate. Riteniamo fondamentale promuovere un confronto costante e costruttivo tra rappresentanze agricole e istituzioni, affinché le istanze del mondo produttivo possano trovare ascolto e tradursi in interventi concreti. Confeuro conferma la propria piena disponibilità a collaborare e a costruire sinergie istituzionali nell’interesse dell’agricoltura italiana, superando appartenenze politiche e contrapposizioni ideologiche. La tutela dei piccoli e medi agricoltori, il rafforzamento della competitività e il futuro del comparto primario devono rappresentare obiettivi condivisi, nell’interesse dell’intero sistema Paese”, ha concluso Tiso.