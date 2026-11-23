Martedì 24 novembre, alle ore 9, una mattinata dedicata alla sensibilizzazione e alla denuncia attraverso due spettacoli: “Non una donna in più” di Pina Luongo e “Stese” di Giovanni Pontillo.

Il teatro si fa voce, denuncia e strumento di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. È questo il significato dell’iniziativa in programma martedì 24 novembre 2026, alle ore 9, al Teatro Vittoria Colonna di Marino, che ospiterà una mattinata di riflessione dedicata a una delle emergenze sociali più drammatiche e urgenti del nostro tempo.

L’appuntamento, organizzato in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, prende ispirazione dal potente slogan “Non una donna in più”, ideato dalla poetessa Susanna Chavez per dire basta al femminicidio e allo sterminio delle donne. Un grido che diventa il filo conduttore di un percorso teatrale e umano, capace di dare voce a chi è stata privata della possibilità di raccontare la propria storia.

La mattinata vedrà alternarsi sul palcoscenico due spettacoli di forte impatto: “Non una donna in più” di Pina Luongo e “Stese” di Giovanni Pontillo. Attraverso le interpretazioni delle attrici, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio tra storie di dolore, rabbia e ironia, vicende che raccontano la violenza subita da donne italiane e straniere, accomunate da un tragico destino: quello di essere vittime della violenza maschile.

La rappresentazione non vuole essere soltanto un momento di spettacolo, ma soprattutto un’occasione per fermarsi a riflettere, interrogarsi e prendere coscienza di una realtà che continua a mietere vittime. Il teatro diventa così uno spazio di denuncia civile, dove le emozioni si trasformano in consapevolezza e le storie portate in scena diventano uno stimolo a riconoscere, contrastare e prevenire ogni forma di violenza.

Particolare attenzione è rivolta al pubblico maschile, dai tredici ai novant’anni. Un invito esplicito a coinvolgere gli uomini in un confronto necessario, perché la lotta alla violenza di genere non può essere considerata una battaglia che riguarda soltanto le donne, ma una responsabilità collettiva che chiama in causa l’intera società.

L’obiettivo è lasciare un segno, sensibilizzare le coscienze e ribadire, anche attraverso il linguaggio universale del teatro, che nessuna donna deve più essere vittima di violenza. Perché dietro ogni femminicidio c’è una vita spezzata, una storia interrotta e una voce che non può e non deve essere dimenticata.

L’appuntamento è fissato per martedì 24 novembre alle ore 9 al Teatro Vittoria Colonna di Marino. Il biglietto unico per gli spettacoli è di 10 euro. Sono inoltre disponibili abbonamenti da 5 spettacoli al costo di 55 euro e da 10 spettacoli a 105 euro. I biglietti possono essere acquistati presso il botteghino del teatro.

Per informazioni e prenotazioni sono disponibili i numeri 334 1556248 e 350 0413793, anche tramite WhatsApp. È possibile inoltre scrivere all’indirizzo teatrovittoriacolonna@gmail.com o consultare il sito http://teatrovittoriacolonna.it.