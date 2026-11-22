Zenith e Sabot: una serata di rock senza confini allo Scumm di Pescara.

Lo Scumm di Pescara si conferma uno spazio particolarmente attento alle sonorità indipendenti e alle proposte musicali fuori dai circuiti più convenzionali. Venerdì 20 novembre, la Cave Room ha ospitato una serata che ha messo insieme due realtà differenti, ma accomunate da una spiccata personalità artistica: gli abruzzesi Zenith e gli statunitensi Sabot.

Zenith e Sabot: report di una serata di rock senza confini allo Scumm di Pescara

Gli Zenith sono composti da Simone Zuccarini alla voce e alla chitarra, Giuseppe D’Audiutorio al basso e ai cori, Carmine Di Carlo alla chitarra e Giovanni Panebianco alla batteria.

Davanti a un nutrito pubblico la band ha presentato, tra l’altro, il loro nuovo brano “L’Isola” che ha aggiunto al loro mix alternative rock e stoner qualche venatura nu metal in puro stile System Of A Down.

Nove i brani proposti nel corso del concerto: “Zanne”, “Cambio pelle”, “Delice”, “Piano”, “Monique”, “Affanni”, “Sangue blu”, “L’isola” e “Jon Full”.

Una scaletta che offre un’ampia panoramica sul repertorio del gruppo che sarà impegnato nei primi mesi del prossimo anno nell’incisione del suo primo full lenght.

Lo Scumm ha dato visibilità a una band locale creando così un interessante collegamento fra la scena nostrana e quella estera.

Il live dei Sabot

Verso le 23:30 è venuto il turno dei Sabot, duo proveniente da San Francisco attivo dal 1988 e composto da Chris Rankin al basso e Hilary Binder alla batteria. Quest’ultima milita tra l’altro nei Polemica, interessante realtà nata fra Ortona e Tornareccio con all’attivo già diverse pubblicazioni discografiche.

Attualmente i Sabot stanno girando l’Europa in un tour iniziato in Repubblica Ceca e che ha attraversato anche l’Italia passando per il Caracol di Pisa, il CSA Next Emerson di Firenze, ovviamente lo Scumm di Pescara e il Circolo ARCI Sant’Alessio di Lucca.

Il sound della band è davvero originale, soprattutto se si considera la scelta di affidare a due soli strumenti l’intera costruzione del proprio universo sonoro.

Il basso di Chris univa accordi e arpeggi sapientemente suonati su tutta la tastiera. Come un Picasso durante il suo periodo cubista dipingeva tele spigolose, così il musicista risultava sempre incisivo durante tutti i pezzi unendosi in un unicum sonoro alla batteria di Hilary Binder completando un continuo dialogo, contribuendo a costruire un linguaggio nel quale ritmo, dinamica e sperimentazione occupavano una posizione fondamentale.

La band americana, dopo la fine del concerto, è stata molto disponibile per foto e autografi con i fan che hanno assistito senza ombra di dubbio a una dei migliori eventi mai tenuti allo Scumm.

Una serata che conferma ancora una volta l’importanza di questo locale all’interno dell’intero panorama musicale abruzzese.

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

