LEGA SALERNO, LUNEDÌ IL DIRETTIVO PROVINCIALE: PRESENTAZIONE DEI NUOVI INGRESSI

Lunedì 23 novembre, alle ore 17, presso la sede del Coordinamento provinciale della Lega di Salerno, si terrà la riunione del direttivo provinciale del partito.

Nel corso dell’incontro saranno ufficialmente presentati i nuovi ingressi nella Lega, tra cui il deputato Pino Bicchielli e il consigliere comunale di Salerno Sarel Malan. Sarà presente il coordinatore regionale, l’onorevole Gianpiero Zinzi.

I colleghi giornalisti e gli operatori dell’informazione sono invitati a partecipare.