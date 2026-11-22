C’è chi nasce giornalista e chi nasce imprenditore. Francesco Tripodi ha scelto di non scegliere. Dalla passione per il calcio è nato CalcioStyle, oggi punto di riferimento per l’informazione calcistica online.

Da CalcioStyle è nato CS Media Group, agenzia con studio a Roma, all’interno del Centro Commerciale Casilino.

Il gruppo oggi coordina un network di testate che va dal calcio al cinema: CalcioStyle, Pagine Romaniste, Ju24, Zona Lazio, InterCalcio, Bologna 1909, Mondo B, Almanacco Cinema, La Mente Nostalgica, Tifojuventus, SkiForum e molte altre. Accanto alle redazioni ci sono lo sviluppo di siti e app, i plugin proprietari basati sull’intelligenza artificiale e l’organizzazione di eventi per centri commerciali e Comuni.

Lo abbiamo incontrato per farci raccontare la visione dietro questo ecosistema, il rapporto tra AI e giornalismo, la formazione dei nuovi talenti e il ritorno al contatto fisico con il pubblico.

Dall’editoria sportiva all’ecosistema digitale

CalcioStyle è diventato un punto di riferimento per l’informazione calcistica, ma con CS Media Group hai scelto di ampliare il raggio d’azione creando un vero ecosistema che unisce redazioni, sviluppo web, app ed eventi. Qual è stata la scintilla che ti ha spinto a fare questo salto e come si alimentano a vicenda l’anima giornalistica e quella di agenzia?

“La scintilla è stata una domanda molto semplice: perché dobbiamo dipendere da altri per gli strumenti che usiamo ogni giorno? Gestendo CalcioStyle e poi le altre testate ci scontravamo sempre con gli stessi limiti. Temi lenti, plugin pensati per l’inglese, servizi esterni costosi e poco flessibili. A un certo punto abbiamo deciso di costruirci da soli quello che ci serviva.

Così è nato CS Media Group. Oggi seguiamo un network di testate che parla di calcio, cinema, sci e cultura pop. Lo stesso team che sviluppa temi e plugin per i nostri siti li mette a disposizione dei clienti. Realizziamo siti web su WordPress, app iOS e Android, strategie social e piani editoriali.

Le due anime si alimentano in modo naturale. La redazione è il nostro laboratorio: ogni strumento lo testiamo prima su noi stessi, con traffico vero e scadenze vere. Quando funziona per una testata che pubblica decine di articoli al giorno, siamo sicuri che funzionerà anche per un’azienda o un’altra redazione. Al contrario, il lavoro di agenzia ci porta clienti, eventi e progetti che diventano a loro volta contenuti e opportunità per i nostri giornalisti.”

Il network CS Media Group: CalcioStyle, Pagine Romaniste, Ju24, Zona Lazio, InterCalcio, Bologna 1909, Mondo B, Gol in Rete, CalcioNews, Le Bombe di Vlad, Almanacco Cinema, Tifojuventus, La Mente Nostalgica, SkiForum.

Intelligenza artificiale e futuro del giornalismo

In CS Media Group integrate l’intelligenza artificiale nei flussi digitali, mentre come direttore editoriale guidi redazioni fatte di persone. Dove tracci oggi il confine tra l’automazione utile a velocizzare il lavoro e il valore insostituibile della sensibilità umana nel raccontare lo sport e l’attualità?

“Il confine per me è chiaro: l’AI si occupa di quello che è ripetitivo, le persone di quello che richiede giudizio. Per questo abbiamo sviluppato una suite di plugin proprietari per WordPress, tutti nati dentro le nostre redazioni.

CSAI legge le fonti selezionate, riscrive i contenuti e li prepara per la pubblicazione. Lavora con più provider, da OpenAI ad Anthropic, da Gemini a DeepSeek, così non dipendiamo da un solo fornitore. CSSocial condivide in automatico gli articoli su Facebook, Telegram e Threads. CSChatbot risponde ai lettori con un personaggio costruito su misura per ogni sito. CSLink accorcia e traccia i link.

Poi c’è CSSEO, di cui vado particolarmente fiero. I plugin SEO più diffusi sono nati per l’inglese e applicati all’italiano danno indicazioni poco utili. CSSEO invece misura la leggibilità con l’indice GULPEASE, pensato proprio per la nostra lingua. Ragiona per intenti di ricerca invece che per semplici parole chiave, e gestisce dati strutturati, sitemap, redirect e IndexNow. Integra anche guide editoriali per i redattori.

Per il giornalismo sportivo abbiamo creato CSLivescore, un sistema di cronaca testuale in diretta delle partite che le testate possono integrare nel proprio sito.

Ma nessuno di questi strumenti sostituisce il giornalista. L’AI non va allo stadio, non sente l’umore di una tifoseria, non fa la domanda scomoda in conferenza stampa. Un’intervista esclusiva, un editoriale, un retroscena di mercato restano lavoro umano. L’automazione ci restituisce tempo, e quel tempo lo investiamo nei contenuti che fanno la differenza. Ogni testo pubblicato passa comunque dal controllo di una persona.”

Plugin Cosa fa CSAI Legge le fonti, riscrive e pubblica i contenuti con l’AI (multi-provider) CSSEO SEO pensata per l’italiano: GULPEASE, intenti di ricerca, schema, sitemap, IndexNow CSSocial Condivisione automatica su Facebook, Telegram e Threads CSChatbot Chatbot con personaggio su misura per i lettori CSLink Accorcia e traccia i link CSLivescore Cronaca testuale in diretta delle partite

La formazione dei nuovi talenti

Attraverso la vostra Academy offrite percorsi per diventare giornalisti e pubblicisti. In un mercato dell’informazione sempre più veloce e dominato dagli algoritmi, quali sono oggi le competenze davvero indispensabili che cerchi in un giovane redattore al di là della semplice scrittura?

“Saper scrivere bene è il punto di partenza, non quello di arrivo. Oggi un redattore deve capire come le persone cercano le notizie, cioè l’intento di ricerca dietro una query. Deve saper titolare per Google senza tradire il lettore, verificare le fonti in pochi minuti e adattare lo stesso contenuto a un articolo, a un post social o a una diretta.

La CalcioStyle Academy nasce proprio per questo. È un corso online strutturato in 10 moduli, per oltre 20 ore di formazione, pensato per chi vuole avviare il percorso verso il tesserino da giornalista pubblicista. Non è solo teoria: al termine, chi ottiene l’attestato può entrare nella redazione di CalcioStyle o di una delle testate del network, e condurre le dirette del nostro podcast.

Quello che cerco in un giovane, oltre alla tecnica, è l’affidabilità. Rispettare i turni, coprire una fascia oraria quando serve, non pubblicare una notizia senza averla verificata. Oggi collaborano con noi oltre 50 tra giornalisti e aspiranti giornalisti in tutta Italia, e organizziamo il lavoro con turni e strumenti interni proprio per dare a tutti metodo e responsabilità. Gli algoritmi cambiano ogni mese, la credibilità invece si costruisce in anni.”

Dal digitale al contatto fisico: gli eventi sul territorio

Oltre al mondo online, il gruppo cura anche l’organizzazione di eventi dal vivo, ad esempio nei centri commerciali. Quanto è importante oggi, per un brand o una testata nata sul web, tornare a creare esperienze fisiche ed emozioni reali per fidelizzare la propria community?

“È fondamentale. Il digitale ti fa conoscere, ma è l’esperienza dal vivo che ti fa ricordare. Non a caso il nostro studio si trova dentro un centro commerciale, il Casilino di Roma: vediamo ogni giorno le famiglie, i ragazzi, i tifosi.

Oggi organizziamo eventi per centri commerciali in diverse regioni d’Italia, lavorando anche con gruppi importanti della grande distribuzione come IGD, oltre che per Comuni, piazze, sagre e feste cittadine. Il calendario segue l’anno: Natale, Carnevale, Halloween, l’estate. Proponiamo attrazioni pensate per le famiglie, come MattonciniKids, l’area gioco con i mattoncini, Toro Meccanico, gonfiabili, Area Baby, il villaggio estivo SummerKids con i laboratori e il percorso avventura Park Adventure. Per i centri commerciali costruiamo anche piani eventi annuali, così il direttore ha un programma completo per tutto l’anno.

La differenza la fa l’integrazione con il digitale. Ogni evento ha copertura foto e video con post-produzione, contenuti social e articoli sulle nostre testate. Abbiamo sviluppato anche esperienze ibride, come il Photo Booth CalcioStyle: un totem con webcam dove il visitatore si vede indossare in realtà aumentata la maglia di una squadra, scatta una foto in stile figurina e la condivide sui social. In un solo momento unisci la piazza fisica e la community online.

Per un brand nato sul web, incontrare le persone dal vivo significa trasformare i lettori in una comunità. E una comunità ti segue anche quando cambia l’algoritmo.”

Eventi CS Media Group: centri commerciali, Comuni e piazze, festività (Natale, Carnevale, Halloween), villaggi estivi, attrazioni family, animazione e spettacolo dal vivo, copertura foto e video.

Il prossimo passo

Chiudiamo guardando avanti: quali sono i prossimi obiettivi di CS Media Group?

“Continuare a costruire strumenti nostri e metterli a disposizione di chi fa informazione in Italia. Stiamo portando le testate del network anche su app native per Android e iOS, e stiamo lavorando a nuovi servizi per le redazioni sportive. L’obiettivo resta lo stesso del primo giorno di CalcioStyle: raccontare lo sport con passione e competenza, usando la tecnologia per arrivare a più persone, senza mai perdere il contatto con chi ci legge.”

Per informazioni su servizi, plugin ed eventi: csmediagroup.it · ciao@csmediagroup.it · WhatsApp +39 366 749 7314

Redazione Inserito dai Redattori di "Vento nuovo". Quotidiano di informazione, cultura, innovazione, economia, arte, fashion, gossip, sport, fondato a Roma nel 2009 ( n. 43/2010) More Posts - Website Follow Me:

