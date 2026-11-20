Teatro Marrucino di Chieti: una stagione di prosa 2027 ricca di grandi nomi e appuntamenti prestigiosi.

Da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo, passando per Maria Paiato, Marisa Laurito, Biagio Izzo e Massimiliano Gallo: il cartellone firmato da Davide Cavuti propone nove spettacoli, una prima nazionale dedicata alla tragedia di Marcinelle e produzioni in esclusiva regionale.

Un viaggio attraverso la grande tradizione teatrale e le nuove forme della drammaturgia contemporanea, affidato ad alcuni dei protagonisti più apprezzati della scena italiana. Il Teatro Marrucino di Chieti ha presentato la Stagione di Prosa 2027, sotto la direzione artistica del compositore e regista Davide Cavuti, con un programma che spazia dai classici di Shakespeare ed Eduardo De Filippo alle opere di José Saramago, passando per i testi di autori contemporanei come Marta Barceló, Pau Miró, Ivan Cotroneo e Gabriele Di Luca.

Nove gli appuntamenti previsti, con interpreti del calibro di Giuseppe Fiorello, Rocco Papaleo, Massimiliano Gallo, Maria Paiato, Marisa Laurito, Giorgia Wurth, Antonio Milo, Biagio Izzo e Sebastiano Somma. Non mancheranno una prima nazionale e spettacoli proposti in esclusiva regionale, a conferma dell’ambizione del Marrucino di consolidare il proprio ruolo nel panorama teatrale italiano.

L’inaugurazione è fissata per sabato 9 gennaio, alle 21, con replica domenica 10 gennaio alle 17.30. Ad aprire il cartellone sarà Educazione Sentimentale, scritto e diretto da Ivan Cotroneo, che vedrà protagonista Giuseppe Fiorello. La produzione è del Teatro Diana, con scene di Monica Sironi, costumi di Alberto Moretti e luci di Cesare Accetta.

Il mese di febbraio porterà sul palcoscenico due produzioni molto diverse tra loro. Sabato 6 e domenica 7 febbraio sarà la volta di Madre per sempre, testo della drammaturga Marta Barceló interpretato da Marisa Laurito e Giorgia Wurth, con la regia di Siddhartha Prestinari. Le scene sono curate da Chiara Modolo, i costumi da Rosalia Guzzo, mentre gli interventi musicali saranno affidati ad Attilio Fontana. Lo spettacolo è prodotto da ArtistiAssociati Centro di produzione teatrale.

Il 20 e 21 febbraio spazio invece a William Shakespeare con Riccardo III, interpretato da Maria Paiato, tra le attrici più autorevoli del teatro italiano. L’adattamento è firmato da Angela Dematté, mentre la regia porta la firma di Andrea Chiodi. Insieme alla protagonista saliranno sul palco Emanuele Arrigazzi, Francesca Ciocchetti, Ludovica D’Auria, Giovanni Franzoni, Fabio Marchisio, Emiliano Masala, Cristiano Moioli, Giuseppina Turra, Lorenzo Vio e Carlotta Viscovo. La produzione coinvolge il Centro Teatrale Bresciano, il Teatro Nazionale di Genova, il Teatro Biondo di Palermo e il Teatro di Roma – Teatro Nazionale.

A marzo il programma proseguirà con Giocatori, in scena il 6 e 7 marzo. L’opera di Pau Miró avrà come interprete principale Antonio Milo, affiancato da Adriano Falivene, Marcello Romolo e Giovanni Allocca, per una produzione del Teatro Diana. Il 20 e 21 marzo toccherà invece alla commedia Finché giudice non ci separi, con Biagio Izzo. La regia è di Augusto Fornari, coautore del testo insieme a Toni Fornari, Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli. La produzione è firmata da AG Spettacoli e Tradizione e turismo Centro di produzione teatrale.

Ad aprile arriverà a Chieti la compagnia Carrozzeria Orfeo con Fuggire, cadere e altre cose inutili, in programma il 10 e 11 aprile. Il testo è di Gabriele Di Luca, che con Massimiliano Setti cura anche la regia. Sul palco Aldo Ottobrino, Sara Cianfriglia, Massimiliano Setti, Sebastiano Bronzato, Sara Wegher e Massimo Filoso. Si tratta di una coproduzione che riunisce importanti realtà teatrali nazionali, tra cui Teatro Stabile d’Abruzzo, Teatro Nazionale di Genova, Teatri di Bari, Teatro dell’Elfo e Teatro Biondo Stabile di Palermo. Le musiche sono di Massimiliano Setti, le scene di Enzo Mologni e i costumi di Stefania Coretti.

Tra gli appuntamenti più significativi della stagione spicca quello del 17 e 18 aprile, quando il Marrucino ospiterà la prima nazionale di I Fatti di Marcinelle. Lo spettacolo, scritto, musicato e diretto da Davide Cavuti, vedrà in scena Sebastiano Somma e Tiziana Di Tonno, insieme a Riccardo Iezzi, Alessandro Blasioli e Riccardo Di Sante. La produzione è di Stefano Francioni Produzioni, in collaborazione con MuTeArt Produzioni. L’opera si inserisce nel progetto Il cinema incontra il Teatro, ideato da Cavuti nel 2021 per rendere omaggio al regista Anton Giulio Majano. Nel corso delle precedenti edizioni la rassegna ha accolto artisti come Edoardo Leo, Vanessa Gravina, Michele Placido e Massimo Ghini.

Il 1° e 2 maggio sarà invece Rocco Papaleo a salire sul palcoscenico con Scheda bianca, tratto dall’opera di José Saramago e diretto da Serena Sinigaglia. Con lui reciteranno Salvatore Alfano, Bruna Rossi e Umberto Terruso, mentre Paolo Calabresi prenderà parte alla rappresentazione attraverso un intervento video. Lo spettacolo è prodotto dal Teatro Stabile di Bolzano e dal Teatro Carcano.

La chiusura della stagione, prevista per sabato 8 e domenica 9 maggio, sarà affidata a Massimiliano Gallo con Lettera ad Eduardo. L’attore vestirà contemporaneamente i panni di autore, regista e interprete, dando vita a un omaggio a Eduardo De Filippo e alla sua straordinaria eredità artistica. La produzione è dell’Associazione Città Mediterranee Nuovi Orizzonti.

Anche nel 2027 tornerà il tradizionale appuntamento con Incontro con gli Artisti: le conversazioni con i protagonisti degli spettacoli si svolgeranno la domenica mattina, alle ore 12, nel Foyer del teatro.

La presentazione del cartellone è stata accompagnata dagli interventi delle istituzioni cittadine. Il sindaco di Chieti, Giovanni Legnini, ha sottolineato il valore della programmazione per la crescita culturale della città, evidenziando la presenza di interpreti prestigiosi, produzioni di rilievo e appuntamenti capaci di coinvolgere un pubblico sempre più ampio. Il primo cittadino ha inoltre ringraziato Davide Cavuti e le professionalità che contribuiscono alla gestione del teatro, ribadendo l’importanza del Marrucino come patrimonio cittadino e punto di riferimento per l’intero territorio.

Sulla stessa linea il vicesindaco e assessore ai rapporti con le Istituzioni comunali Paolo De Cesare, che ha ricordato i risultati raggiunti negli ultimi anni dal teatro, sia sul fronte degli abbonamenti sia per quanto riguarda le presenze. De Cesare ha espresso soddisfazione per le scelte artistiche e per la qualità del nuovo programma, indicando nella partecipazione delle giovani generazioni uno degli obiettivi da perseguire.

Davide Cavuti ha descritto la nuova stagione come un percorso attraverso sensibilità, emozioni e linguaggi differenti, nel quale le opere classiche e contemporanee potranno dialogare con il pubblico. Un programma articolato, nelle intenzioni del direttore della Prosa, capace di restituire attraverso la parola teatrale le molteplici sfumature delle esperienze umane, lasciando spazio anche all’immaginazione e alla fantasia.

Per quanto riguarda gli abbonamenti, la Deputazione Teatrale ha comunicato che il rinnovo delle sottoscrizioni relative alla precedente stagione sarà possibile dal 18 al 29 novembre 2026, esclusivamente presso il botteghino del Teatro Marrucino, aperto dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.

I nuovi abbonamenti saranno invece disponibili dal 1° dicembre 2026, a partire dalle ore 10, sia presso il botteghino sia attraverso il circuito online Ciaotickets e i punti vendita autorizzati. Per i biglietti singoli, quelli relativi al primo spettacolo del 9 e 10 gennaio potranno essere acquistati dal 15 dicembre, mentre dal 22 dicembre sarà possibile prenotare i posti per tutti gli altri appuntamenti della stagione.

Di seguito i costi dei biglietti e degli abbonamenti.

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

