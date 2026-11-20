Silvia Salemi in scena con LA VOCE NEL CASSETTO, racconto di vita, musica e teatro scritto a quattro mani dalla stessa Silvia Salemi insieme con Roberta Savona.

Da venerdì 20 a domenica 22 novembre l’OFF/OFF Theatre sarà il ventre accogliente in cui la cantautrice si spoglierà del personaggio narrando della sua vita personale, oltreché di artista, di quella voce persa e di quella ritrovata.

La pièce vede la direzione musicale di Francesco Tosoni, la regia di Umberto Fiore, l’aiuto regia di Giorgia Morbidoni e la fonia e luci affidata ad Alessandro Acquaroli, sotto l’egida della produzione della .Maximo Evento di Nicolò Innocenzi, con le foto di Rosamagda Taverna e la collaborazione alla drammaturgia di Martina Sarpero.

Ma adesso vi raccontiamo un po’ dello spettacolo

Nel 2027 “A casa di Luca”, il brano che ha segnato la carriera dell’artista, compirà trent’anni.

Una voce ritrovata, un’infanzia segnata dal silenzio e la musica come strumento di riscatto. È questo il cuore di La voce nel cassetto – Una voce che non può più restare in silenzio, lo spettacolo con cui Silvia Salemi si mette a nudo sul palcoscenico, trasformando la propria storia in un racconto teatrale intenso, personale e universale.

La tournée nazionale farà tappa da venerdì 20 a domenica 22 novembre 2026 all’OFF OFF Theatre (via Giulia, 20) di Roma (venerdì e sabato ore 21.00, domenica ore 17.00).

Scritto da Silvia Salemi e Roberta Savona, con la regia di Umberto Fiore e la direzione musicale di Francesco Tosoni, lo spettacolo supera i confini del tradizionale racconto musicale per diventare una confessione teatrale in cui parole, ricordi e canzoni si intrecciano, dando forma a un viaggio nella memoria e nella riscoperta di sé.

Al centro della narrazione c’è una Silvia bambina, cresciuta in Sicilia, che si ritrova troppo presto a fare i conti con un dolore più grande di lei. La perdita della sorellina Laura e l’impossibilità, allora, di trovare le parole per esprimere ciò che prova la conducono in un silenzio profondo, destinato a segnare la sua infanzia. Una voce che sembra scomparire, inghiottita dal dolore e dal rumore della vita, fino a quando un oggetto riemerge dal passato: un registratore che custodisce la voce della piccola Laura.

È l’ascolto di quel messaggio, fragile e prezioso, a innescare una svolta. Da quel momento Silvia ritrova la propria voce, ricomincia a parlare, a cantare e a raccontarsi. Il silenzio si trasforma così nel punto di partenza di una rinascita, mentre la musica diventa il luogo in cui dare un nome alle emozioni, affrontare le ferite e scegliere di esporsi al mondo.

Il racconto attraversa alcune delle tappe più significative del percorso artistico di Silvia Salemi: da Castrocaro al Festival di Sanremo, passando per il Karaoke di Fiorello. Sul palcoscenico, la dimensione autobiografica si fonde con le canzoni che hanno accompagnato la sua vita e la sua carriera, da A casa di Luca a celebri cover internazionali come Like a Prayer di Madonna e Nothing Compares 2 U di Sinéad O’Connor.

Particolare significato assume A casa di Luca, il brano che ha reso Silvia Salemi riconoscibile al grande pubblico e che nel 2027 celebrerà trent’anni. Una canzone entrata nell’immaginario musicale di più generazioni, che torna oggi in una cornice nuova, accanto alla storia personale dell’artista. A distanza di tre decenni, il brano diventa anche l’occasione per rileggere un percorso umano e professionale in cui la voce non è soltanto uno strumento artistico, ma una conquista, una possibilità di espressione e una forma di libertà.

In La voce nel cassetto, la grinta e la fragilità, il successo e le ferite personali convivono senza filtri. Non si tratta soltanto di ripercorrere una carriera, ma di raccontare ciò che accade dietro la voce che il pubblico conosce: i ricordi, le assenze, le emozioni trattenute e il coraggio necessario per trasformarle in musica.

Ne nasce uno spettacolo intimo e potente, nel quale l’esperienza individuale si apre a una dimensione universale. Perché il silenzio, il dolore e il bisogno di essere ascoltati appartengono a tutti, così come la possibilità di ritrovare una voce e ricominciare. A volte, per tornare a parlare, bisogna prima imparare ad ascoltare. È il messaggio che attraversa lo spettacolo di Silvia Salemi: la voce non sempre si perde per sempre. A volte rimane nascosta, in attesa di essere ritrovata.