Il telefono è spento, la strada è piena di gente, nessuno bussa alla porta. La solitudine è un collante, è una ragione, la solitudine poi lascia privi di arredo gli spazi vuoti… la sospensione è tutto nonostante le soluzioni del brano siano dense di dinamica, tensione e orchestrazioni. Gira in radio “Too Much To Carry” di Daniel McSimon che descrive tutto questo attraverso gli oggetti comuni che smettono di essere ponti verso gli altri. È un paesaggio interiore nel quale persino il mare diventa una misura dell’isolamento.

Non mi fa impazzire la pronuncia, non mi fa impazzire il massiccio risolvere di suono quando invece, una melodia così densa di visioni, avrebbe meritato una sintesi maggiore. Ma funziona tutto e non posso dire il contrario. Avrei voluto vederla in video… e questi B/N diffusi anche nel suono e non solo nella cover, sono perfetti per l’umore che non ha direzione e per l’inquietudine che resta e che non ha un forma concreta. Nonostante tutto, lo ripeto, la sensazione subito che arriva è quella di chi resta sospeso in una sofferenza da risolvere o che si è appena risolta. E ora… si vaga… poi vediamone anche il motivo…

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

