Camilla George 4et live a Pescara: il report del concerto tenutosi venerdì 13 novembre 2026 presso il Teatro Massimo.

Venerdì 13 novembre 2026, nell’ambito della ventiseiesima edizione della rassegna Jazz ‘n Fall, è andato in scena, presso il Teatro Massimo di Pescara, il concerto del Camilla George 4et.

Camilla George 4et live a Pescara: il report del concerto del 13 novembre 2026

L’ensemble, composto da Camilla George al sax, Renato Paris alle tastiere, pianoforte e voce, Jihad Darwish al basso e contrabbasso e Rod Youngs alla batteria, ha dato forma ad una performance intensa e coinvolgente, ricca di spunti musicali, che hanno affondato le radici in variegati stilemi della musica jazz, nei suoni urbani e nel sound africano, suscitando, sin dall’inizio, il pieno entusiasmo dei presenti, che hanno reagito con coinvolgimento e calore.

L’esecuzione del quartetto londinese

L’esecuzione del quartetto londinese ha inoltre mostrato una grande presenza scenica da parte di tutti in componenti, una collaudata interrelazione tra di loro e la capacità di aprire un varco nelle differenze stilistiche che caratterizzano il jazz urbano contemporaneo, la ritmica africana e il groove ispirato dal funky e dall’hip-hop.

Camilla George è emersa come una bandleader autorevole ed efficace, attraverso il suo sax dall’espressività suggestiva, affiancata da una sezione ritmica di prim’ordine e dal pianista/tastierista che ha alternato sapientemente ambienti musicali dalla delicatezza acustica a decisi momenti elettrici.

Il coinvolgimento del pubblico

Il coinvolgimento del pubblico è stato pieno e divertito, a tal punto da richiamare più volte il quartetto sul palco, per una serata da incorniciare.

L’evento ha concluso alla grande l’edizione 2026 della rassegna Jazz ‘n Fall.

E potete scommetterci che la Società del Teatro e della Musica Luigi Barbara è già al lavoro per pianificare quella del prossimo anno che sicuramente non mancherà, come sempre, di stupirvi.

Si ringrazia per la gentile collaborazione Costantino Di Bartolomeo

Foto di Marco Vittoria ©

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

