In “Intrecci di memorie” la band milanese racconta anche il cambiamento, le difficoltà e la possibilità di ritrovare nuove prospettive attraverso le esperienze della vita.
Ogni percorso umano è attraversato da momenti nei quali tutto sembra cambiare direzione. Le difficoltà possono modificare le prospettive, ma diventare anche occasioni per scoprire nuove possibilità.
Questo tema trova spazio in “Intrecci di memorie”, il quarto album dei Blister X, pubblicato il 20 novembre 2026.
La formazione milanese propone undici composizioni che esplorano emozioni, ricordi e trasformazioni, costruendo un racconto musicale nel quale ogni storia conserva una propria autonomia.
Tra i brani che meglio rappresentano questa sensibilità emerge “L’avventuriero”, dedicato alla figura di un uomo che sceglie di affrontare l’ignoto quando tutto sembra ormai perduto.
Una narrazione che pone al centro il coraggio di cambiare, la ricerca di nuove opportunità e il desiderio di ritrovare la bellezza della vita.
Un’altra prospettiva arriva da “Life doesn’t have to be perfect”, canzone che invita a riconoscere il valore dell’imperfezione come parte fondamentale dell’esperienza umana.
Il tema della capacità di superare le difficoltà emerge anche in “Una parola sola”, brano che affronta con ironia quelle delusioni che, prima o poi, ciascuno si trova ad attraversare.
Le differenti storie convivono in un album caratterizzato da una forte varietà musicale.
Rock, blues, country, soul, funk e influenze progressive permettono ai Blister X di costruire atmosfere che si adattano alle emozioni e ai contenuti delle singole composizioni.
Attiva dal 2008, la band prosegue così un percorso fondato sulla collaborazione e sulla continua ricerca espressiva.
Con “Intrecci di memorie”, i Blister X ricordano che ogni esperienza, anche la più difficile, può lasciare una traccia capace di contribuire alla nostra crescita.
Un messaggio che trova nella musica una forma comunicativa immediata, autentica e profondamente umana.
Etichetta: Blister X Production
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