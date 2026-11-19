Al Prof. Dino Mastrocola, già Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Teramo, il “Premio Nòbbele d’Abbruzze”

Vacri (Ch) – Si terrà domenica 22 novembre alle 17.30 nella Sala Polivalente di Vacri la cerimonia di premiazione del “XXIV Premio Nòbbele d’Abruzze”. La commissione ha assegnato il riconoscimento aDino Mastrocola, Professore Ordinario di Scienze e Tecnologie Alimentari presso l’Università degli Studi di Teramo.

Il “Premio Nòbbele d’Abruzze”, giunto alla ventiquattresima edizione, da anni è assegnato a note personalità abruzzesi, ambasciatori della cultura italiana nel mondo tra cui il professor Glauco Torlontano, il maestroMichele Cascella, il professor Francesco Sabatini, il direttore d’orchestra Donato Renzetti, la scrittrice Donatella Di Pietrantonio, il maestro, compositore e regista Davide Cavuti e personaggi del mondo istituzionale come l’onorevole Remo Gaspari e il senatore Franco Marini.

Il premio è stato ideato dal poeta, pittore e musicista Rocco Paciocco nel 1970, e istituzionalizzato dall’allorasindaco di Vacri Antonio Cavallucci con l’intento di omaggiare personaggi abruzzesi che si fossero distinti nel campo scientifico e artistico.

«Conferire il Premio ‘Nobbèle d’Abbruzze’ al Prof. Dino Mastrocola rappresenta per l’Amministrazione Comunale e per l’intera nostra comunità un momento di profondo orgoglio e autentica gratitudine – dichiaraPiergiuseppe Mammarella, sindaco di Vacri – Il Premio nasce con l’intento di celebrare quegli abruzzesi che, con il loro ingegno, il rigore del lavoro e la passione civile, hanno saputo e sanno onorare le nostre radici proiettando l’Abruzzo verso orizzonti di eccellenza. «In Dino Mastrocola riconosciamo non soltanto l’illustre accademico e lo scienziato di fama internazionale nel campo delle scienze e tecnologie alimentari, ma anche l’uomo delle istituzioni che, alla guida dell’Università degli Studi di Teramo, ha saputo fare della ricerca, dell’alta formazione e della valorizzazione del nostro patrimonio agroalimentare un motore vivo di sviluppo per l’intero territorio regionale» aggiunge il sindaco che conclude: «La sua capacità di coniugare il più alto sapere scientifico con il rispetto per le tradizioni, la terra e le comunità locali incarna perfettamente lo spirito del ‘Nobbèle d’Abbruzze’. A lui va dunque l’abbraccio affettuoso e riconoscente della città di Vacri, certo che il suo esempio continuerà a essere fonte di ispirazione per le nuove generazioni della nostra regione».

«Per Vacri è un grande orgoglio dare questo premio al Prof. Mastrocola – afferma Antonio Pelaccia, presidente del Consiglio Comunale di Vacri – Vogliamo celebrare non solo il prestigio dell’uomo, ma soprattutto i valori che rendono grandi una comunità: la cultura, il sapere, l’impegno, la dedizione e la capacità di lasciare un segno positivo nella società». «Il prof. Mastrocola è una personalità di alto profilo accademico, un uomo che ha dedicato una parte significativa della sua vita alla ricerca, all’insegnamento e alla formazione delle nuove generazioni – sottolinea ancora Pelaccia – Vogliamo trasmettere così un messaggio più profondo: Vacri, piccolo paese d’Abruzzo, crede fortemente che il valore delle persone non si misura nella grandezza dei luoghi in cui nascono ma da quella delle opere che realizzano»

Dino Mastrocola, nato a Tagliacozzo (AQ) il 1° novembre 1958, si è laureato in Scienze delle Preparazioni Alimentari all’Università di Bologna nel 1984 e ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Biotecnologie degli Alimenti all’Università di Milano nel 1990, perfezionando i suoi studi presso il MIT di Boston e l’INRA in Francia. Dopo gli esordi come ricercatore all’Università di Udine, è approdato all’Università degli Studi di Teramo, dove dal 2001 è Professore Ordinario di Scienze e Tecnologie Alimentari. Autore di oltre 250 pubblicazioni scientifiche e brevetti, si occupa di tecnologie alimentari innovative, sostenibilità e valorizzazione delle produzioni tipiche. All’interno dell’Ateneo teramano è stato Preside della Facoltà di Agraria (2004–2012), Direttore di Dipartimento e Prorettore Vicario (2012–2018), fino a ricoprire la carica di Magnifico Rettore nel sessennio 2018–2024. Già presidente della SISTAL e membro dell’Accademia dei Georgofili, nel 2026 è stato insignito a Vacri del Premio «Nobbèle d’Abbruzze» per il suo alto contributo scientifico, culturale e istituzionale all’Abruzzo.

«Ho accolto con grande emozione e sincera sorpresa la notizia del conferimento del ‘Nobbèle d’Abbruzze’ da parte del Comune di Vacri. È un riconoscimento che mi tocca particolarmente, perché arriva da una terra che sento profondamente mia, a pochi passi dal luogo dove sono nato, e che custodisce le radici della mia storia personale e professionale. Sapere che il mio percorso sia stato ritenuto meritevole di un premio che celebra personalità capaci di dare lustro all’Abruzzo è per me motivo di grande orgoglio. Ringrazio di cuore il Sindaco, l’Amministrazione comunale, la giuria e tutti coloro che hanno voluto riservarmi questa attenzione. È un onore che porterò con me con gratitudine e affetto» – ha dichiarato il prof. Dino Mastrocola.

L’Addetto Stampa

XXIV Premio Nòbbele d’Abruzzo

Piero Vittoria

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

