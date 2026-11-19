di Piero Vittoria

“Musica sostenibile” è il disco di debutto del cantautore emiliano Izine e comprende dieci canzoni, un viaggio musicale fra riflessioni sociali, sensibilità ambientale e racconti personali. Da segnalare la scelta di rendere concreto e tangibile il messaggio lanciato con il titolo di questo lavoro: il supporto fisico è infatti realizzato in vinili eco con materiali riciclati e soluzioni a basso impatto ambientale. Anche la promozione e il tour dell’album saranno particolari perché seguiranno una filosofia ecosostenibile con la bicicletta come mezzo di trasporto.

Izine attraverso le sue canzoni esplora ed osserva il mondo di oggi guardando alle abitudini, contraddizioni e ai cambiamenti che sono alla base della società odierna. Si va dunque dal mondo dei social, all’ossessione per l’immagine ma anche all’uso dell’intelligenza artificiale (a proposito: questo album è stato fatto senza servirsene!), ma anche alla voglia e necessità di recuperare un contatto diretto con la natura. Non mancano momenti più intimi legati alla propria vita quotidiana e ai ricordi del passato … tanti insomma i contenuti di questo album decisamente sorprendente sia nei testi che nelle sonorità. “Musica sostenibile” è un esordio che lascia l’ascoltatore stupefatto visti i molti temi importanti che le liriche trattano, ma allo stesso tempo lo fa andare dentro suoni che si fanno apprezzare per l’immediatezza e la freschezza. L’album si apre con “Apologia della terra”, un vero e proprio giornale radio, quello che realmente la terra vorrebbe ascoltare. Si passa poi all’immediatezza musicale di “Pianeta B”, un pensiero sul legame tra uomo e natura che invita a riscoprire se stessi e soprattutto a ritagliarsi un proprio angolo di tranquillità.

Sale il ritmo con “L’importante è essere belli” in cui Izine riflette sulla società di oggi sempre più concentrata sull’apparenza, la bellezza esteriore e il desiderio di raggiungere la perfezione. Si continua a muoversi con “Maledetta IA”: già il titolo del pezzo la dice lunga su come la pensa il cantautore sulla forte dipendenza dall’uso della tecnologia nel mondo di oggi e in particolare di quello (spesso eccessivo) dell’intelligenza artificiale. Andando avanti nell’ascolto dell’album, “Aurora boreale” è forse l’episodio più riuscito: la vita paragonata ad uno dei più belli spettacoli al mondo, appunto l’aurora boreale. “Classe 85” va a fare un’istantanea di una generazione che guarda con nostalgia agli anni’90.

A chiudere ci sono due brani molto interessanti. “Stare fermi e scalare un vulcano”, dal titolo molto curioso, parla delle decisioni non prese subito ma rimandate forse per mancanza di coraggio, ma anche di possibilità non prese al volo. “Fuori” inneggia al voler stare lontani dal mainstream musicale, a testimonianza di quale sia la voglia di Izine di rimanere fedele al suo credo senza piegarsi alle regole del mercato. In definitiva “Musica sostenibile” colpisce nel segno raccontando il nostro tempo e la società di oggi fotografandola come meglio non si poteva.

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

