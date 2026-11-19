Roma, 19 novembre 2026 – 381 classi e 542 elaborati da tutta Italia, con progetti capaci di trasformare il contrasto al cyberbullismo in strumenti concreti e replicabili a scuola e in famiglia. Sono i numeri dell’edizione 2025/2026 del concorso nazionale “Connessi e sicuri: scuola e famiglia contro il cyberbullismo” di NeoConnessi, il programma gratuito di educazione digitale di WINDTRE. Le classi vincitrici sono state premiate oggi a Roma, presso l’Associazione Civita in Piazza Venezia, durante il convegno “La consapevolezza digitale si costruisce insieme”, organizzato alla vigilia della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.



Attivo dal 2018, NeoConnessi ha raggiunto cumulativamente oltre 2,5 milioni di bambine e bambini in più della metà delle scuole italiane. L’ultima edizione ha coinvolto 6.459 scuole e 21.747 classi. Il programma è realizzato in collaborazione con la Polizia di Stato, con il supporto della Società Italiana di Pediatria edel Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, che compongono il Comitato Scientifico. NeoConnessi è sviluppato con La Fabbrica Società Benefit di Gruppo Spaggiari Parma. Tutte le informazioni sono a disposizione su www.neoconnessi.it.

EDUCAZIONE DIGITALE E TUTELA DEI MINORI AL CENTRO DEL CONFRONTO

Al centro dell’incontro, il ruolo dell’educazione nella prevenzione del cyberbullismo e dei rischi legati all’intelligenza artificiale, oggi al centro del dibattito pubblico e istituzionale. Al convegno hanno partecipato l’on. Paolo Emilio Russo; Massimiliano Capitanio, commissario AGCOM; Domenico Mancini, ispettore tecnico psicologo della Polizia di Stato; Marco Gui, docente di Sociologia dei media all’Università di Milano-Bicocca e presidente della Fondazione Patti Digitali e Alice Lemmo, professoressa associata presso il Dipartimento di Matematica di Sapienza Università di Roma.

I PROGETTI VINCITORI: DALLA “BULLI BOX” AL PODCAST

I progetti vincitori arrivano da Piemonte, Veneto e Puglia. La 4A della Scuola Primaria Edmondo De Amicis di Trino Vercellese ha vinto con “NeoConnessi: nessuno resta solo!”, un video realizzato con i genitori senza mostrare i volti dei bambini, facendo della tutela della privacy parte integrante del messaggio. Seconda classificata, la 5B della Scuola Primaria Alessandro Manzoni di Susegana con“Cyberbullismo? No, grazie!”, un podcast con interviste a genitori e insegnanti. Sul terzo gradino del podio, le cinque classi quarte della Scuola Primaria Beltrani di Trani con “Un voto che conta: la nostra voce contro il cyberbullismo”, una campagna tra gli studenti e una “Bulli Box” per raccogliere segnalazioni e richieste di aiuto.

Roberto Basso, direttore Relazioni Esterne e Sostenibilità di WINDTRE, ha dichiarato: “I progetti premiati dimostrano che bambine e bambini possono diventare protagonisti della prevenzione e portare nuove consapevolezze anche nelle proprie famiglie. Nessuno può affrontare da solo questa sfida: istituzioni, piattaforme e comunità educante devono agire insieme, perché ciò che si impara in classe possa produrre benefici anche nelle case e nella società”.

NEL 2026/2027 L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE ENTRA NEL PERCORSO

Con la nuova edizione 2026/2027, NeoConnessi integra l’intelligenza artificiale nei percorsi educativi per studenti, docenti e famiglie. Una innovazione necessaria: secondo il CNEL, l’89% dei ragazzi italiani tra i 9 e i 16 anni utilizza già l’IA generativa, contro il 72% della media europea, mentre la usa solo il 25% dei docenti italiani, rispetto al 36% della media OCSE. L’obiettivo è aiutare i più giovani a comprendere algoritmi e sistemi generativi, riconoscere deepfake e contenuti ingannevoli, verificare le informazioni e sviluppare pensiero critico. NeoConnessi Kids proporrà racconti e laboratori anche in famiglia; NeoConnessi Young utilizzerà gamification ed educazione tra pari, con un Digital Camp aggiornato al modello europeo DigComp 3.0 e finalizzato al Patentino delle Competenze Digitali con la Polizia di Stato. Per i docenti è previsto un corso gratuito accreditato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, aggiornato con contenuti sull’IA e il suo impatto sulla didattica.

LA VALUTAZIONE D’IMPATTO: DALLA SCUOLA IL CAMBIAMENTO ARRIVA NELLE FAMIGLIE

Lo scorso aprile, NeoConnessi ha presentato i risultati della prima valutazione d’impatto del programma, realizzata da Triadi, spin-off del Politecnico di Milano, per misurarne gli effetti su conoscenze, consapevolezza e comportamenti di studenti, docenti e famiglie. Dopo il percorso, nella scuola primaria il livello medio delle competenze digitali cresce dall’82% al 90%, con progressi nella comprensione dell’intelligenza artificiale, nella netiquette e nelle ricerche online. Nella scuola secondaria aumenta la capacità di riconoscere l’isolamento digitale e di prestare attenzione al tempo trascorso davanti agli schermi. Il 98% dei docenti si sente più preparato ad affrontare l’educazione digitale in classe e l’89% degli studentiosserva comportamenti online più responsabili anche da parte di genitori e familiari, confermando un beneficio che dalla scuola raggiunge le case.