Il quinto album del cantautore piemontese è disponibile dal 13 novembre: un progetto di canzone d’autore dedicato alla madre e ai luoghi della sua formazione



Mauro Carrero torna con “Tra questi monti”, il suo quinto album in studio, pubblicato il 13 novembre 2026. Un lavoro che rappresenta una tappa significativa nel percorso artistico del cantautore piemontese e che mette al centro il rapporto tra identità personale, famiglia e territorio.

Il disco è dedicato alla madre, Tea Casabella, originaria di Garessio, paese dell’Alta Valle Tanaro nel quale l’artista è cresciuto dopo aver trascorso l’infanzia a Torino.

Da questo legame nasce un progetto composto da otto canzoni, nelle quali la memoria familiare si intreccia alle suggestioni delle montagne delle Alpi Liguri.

Il repertorio attraversa differenti dimensioni narrative: la contemplazione della natura, le vicende di personaggi realmente esistiti, il ricordo dell’infanzia e le trasformazioni sociali che interessano i piccoli centri montani.

Carrero conferma una scrittura attenta alle parole e alla capacità della musica di raccontare emozioni senza ricorrere ad artifici, scegliendo una dimensione sonora costruita soprattutto intorno alla chitarra e al pianoforte.

La title track, in rotazione radiofonica dal 30 ottobre, introduce l’ascoltatore nell’universo poetico dell’album, trasformando il paesaggio montano in un simbolo di appartenenza e ricerca interiore.

Laureato in Lettere e con una formazione musicale che comprende studi di chitarra e pianoforte, Carrero prosegue un percorso iniziato nelle formazioni rock e successivamente sviluppato nella canzone d’autore.

Con “Tra questi monti”, il cantautore offre un lavoro che valorizza la dimensione umana della musica e ricorda quanto le nostre origini continuino a essere presenti nel modo in cui osserviamo il mondo.

Etichetta: iMD – marelanga

CONTATTI E SOCIAL

FACEBOOK

INSTAGRAM

SPOTIFY

YOUTUBE

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

