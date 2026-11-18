Sherman Irby 4et a Pescara: il report del concerto dell’11 novembre 2026.

Mercoledì 11 Novembre 2026, presso il Teatro Massimo di Pescara, nell’ambito della rassegna Jazz ‘n Fall, inserita nella stagione concertistica della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara”, si è svolto il concerto dello Sherman Irby 4et, che ha presentato il progetto “Ugly Beauty – Thelonious Monk Project”.

Questa produzione è stata concepita per essere eseguita in esibizioni dal vivo.

Sherman Irby 4et a Pescara: il report del concerto dell’11 novembre 2026 presso il Teatro Massimo

​La formazione vede la fusione tra il suono tipicamente americano di Sherman e la sensibilità jazzistica italiana, ed è composta da: Sherman Irby (sax alto), ​Nico Menci, (pianoforte), ​Marco Marzola (contrabbasso), ​Alfonso Vitale (batteria).

​​Il progetto prende il nome da uno dei brani di Thelonious Monk (Ugly Beauty), a voler confermare la prosecuzione del percorso tracciato dal pianista americano, costruito su armonie all’apparenza disarticolate ma estremamente logiche e fluide.

Il quartetto di Sherman Irby si è cimentato con la produzione di Monk, individuando nella fusione tra atmosfere morbide, ritmica complessa ma che conserva una potente quadratura, e gli stilemi del blues, il punto di approdo del live.

L’approccio del sassofonista americano

In effetti l’approccio del sassofonista americano riesce a trovare un’equilibrata sintesi tra un sound più rispettoso dei canoni della tradizione jazzistica e una modalità di esecuzione più vicina alla sperimentazione armonica monkiana.

Il pubblico pescarese, sempre molto esigente e concentrato nell’ascolto, e che risponde sempre numeroso alle proposte musicali che da sessant’anni (ventisei per Jazz ‘n Fall), la Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara“ offre alla città ha apprezzato davvero ogni singola esecuzione.

Il concerto è stato il secondo della rassegna Jazz ‘n Fall (il giorno precedente in cartellone Francesco Cafiso ed

Enrico Zanisi duo), proseguita con giovedì 12 novembre con Max Ionata Trio e conclusasi poi venerdì 13 novembre con il Camilla George 4et.

Presto vi racconteremo anche di quest’ultimo evento…

Intanto Jazz ‘n Fall vi dà appuntamento all’anno prossimo (e siamo sicuri che anche la prossima edizione sarà di altissimo livello, come sempre del resto)!

Si ringrazia per la gentile collaborazione Costantino Di Bartolomeo

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

