COSENTINO/MANZINI (SINISTRA ITALIANA – AVS) Sciopero generale del 20 novembre: Sinistra Italiana Lazio in piazza accanto a lavoratrici, lavoratori, pensionati e giovani

Sinistra Italiana Lazio sarà in piazza accanto al mondo del lavoro e al fianco delle proteste degli studenti. Venerdì 20 novembre saremo presenti come Alleanza Verdi Sinistra nelle diverse articolazioni del nostro territorio.

Manifesteremo in modo pacifico contro le scelte economiche e sociali che continuano a colpire chi vive del proprio lavoro. Mentre l’inflazione e il carovita erodono il potere d’acquisto di salari e pensioni, il Governo sceglie di comprimere la spesa sociale invece di dare risposte strutturali su rinnovi contrattuali, fisco equo e contrasto alla precarietà.

Anche nel Lazio le conseguenze di questa impostazione sono sotto gli occhi di tutte e tutti: una sanità pubblica sempre più in affanno e spinta verso la privatizzazione, un diritto all’abitare negato nelle aree urbane così come nei comuni più piccoli, trasporti e servizi pubblici sottofinanziati e un tessuto produttivo che chiede politiche industriali vere e sicurezza nei luoghi di lavoro. Agli anziani si continua a falcidiare le pensioni facendone un vero e proprio bancomat per le casse dello Stato. Ai giovani si continua a negare un futuro stabile, tagliando sull’istruzione e sull’università mentre si trovano miliardi per alimentare le spese militari.

Venerdì 20 novembre saremo nelle piazze del Lazio con le nostre bandiere per ribadire che un’altra politica economica è possibile e urgente: più risorse per la sanità pubblica, per la scuola, per il lavoro dignitoso e per la transizione ecologica, non per le armi.