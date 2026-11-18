Rinascere… che bella parola e che argomento lungo, eterno, mai risolto. Forse la sua forza e il suo fascino sono proprio qui, dentro una non risoluzione ciclica… Karina Valeri, scrittrice italoargentina, costruisce attorno a questa consapevolezza una trilogia bilingue che attraversa tre dimensioni fondamentali dell’esistenza: la crisi, l’appartenenza e il desiderio.

In “Sfogo del letargo” la scrittura diventa catarsi, un esercizio di disobbedienza nei confronti dell’abitudine. La frattura non rappresenta più una sconfitta, ma la possibilità di ricontrattare il proprio destino. “La vita nelle sfumature del rosa” sposta invece lo sguardo sull’universo femminile, immaginando un filo invisibile che attraversa generazioni, amicizie, complicità e conflitti. Una geografia degli affetti in cui l’identità individuale prende forma attraverso l’incontro con l’altro.

Infine “Tornare a desiderare” restituisce al corpo la sua dignità filosofica e trovo questa l’occasione ottima per riflettere su quanto alteriamo l’estetica (anche dei significati, dei messaggi, del linguaggio) pur di condizionare ogni cosa nel senso scelto. Il desiderio non è semplice pulsione, ma memoria, conoscenza e possibilità di trasformazione. Al desiderio dovremmo ritornare con cura e pace, senza l’arroganza di una (ri)scrittura a ritroso…

Intima e dichiaratamente autobiografica, indulge talvolta in un ottimismo consolatorio che attenua le contraddizioni più profonde. Eppure la sua forza risiede proprio nella sincerità di una voce che non pretende di possedere risposte definitive. Tre libri che sembrano interrogare un’unica direzione affettiva del sentire: dove la libertà non è diventare qualcun altro, ma concedersi il diritto di essere ciò che siamo. Nietzsche diceva: diventa chi sei…

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

