Carburanti, Tiso(Acc Iniziativa Comune): “strategia energetica che tuteli famiglie e imprese”

“Negli ultimi anni, l’aumento vertiginoso del costo della benzina e del gasolio ha rappresentato uno dei temi di maggiore tensione socio-economica a livello globale ed europeo. Il prezzo della materia prima al distributore – soggetto alle fluttuazioni del mercato petrolifero internazionale, all’andamento del cambio euro-dollaro, alle decisioni geopolitiche dei paesi OPEC+ e , in ultimo ai conflitti bellici – ha raggiunto picchi storici che hanno gravemente inciso sul potere d’acquisto delle famiglie e sui costi operativi delle imprese. L’aumento del prezzo del carburante inoltre non colpisce soltanto gli automobilisti privati, ma si ripercuote in modo sistemico sull’intera filiera produttiva e distributiva. In paesi come l’Italia, dove la gran parte delle merci viaggia su gomma, il ‘caro-benzina’ diventa un acceleratore immediato dell’inflazione, incrementando i prezzi dei beni di prima necessità sui banchi dei supermercati. La crisi del caro-carburante dunque mette in luce una fragilità strutturale del sistema economico contemporaneo, fortemente dipendente dalle fonti fossili. Sebbene le recenti proteste abbiano evidenziato l’urgenza di tutelare il potere d’acquisto dei cittadini e la sopravvivenza economica dei settori chiave come la logistica e l’agricoltura, gli interventi emergenziali di taglio delle tasse non possono rappresentare una soluzione strutturale infinita. Per garantire stabilità futura è necessario contemperare l’esigenza di transizione energetica verso fonti rinnovabili con la tutela sociale ed economica, evitando che i costi della decarbonizzazione o le fluttuazioni dei mercati petroliferi ricadano interamente sui lavoratori e sugli anelli più deboli della catena produttiva”.

Così, in una nota, il portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente della Associazione Bandiera Bianca, Carmela Tiso.