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Agricoltura, a Roma evento nazionale Confeuro “Agri-Salute – La cultura del futuro”: istituzioni e comunità a confronto

È tutto pronto per l’evento nazionale di Confeuro- Confederazione Agricoltori Europei, in programma martedì Primo dicembre 2026, presso l’Holiday Inn – Parco dei Medici, in Viale Castello della Magliana 65, a Roma. L’iniziativa, promossa dalla Confederazione presieduta da Andrea Michele Tiso, sarà dedicata al tema “Agri-Salute-La cultura del futuro” e rappresenterà un importante momento di confronto su prospettive del settore primario, rapporto tra agricoltura, alimentazione, benessere e nuove sfide che attendono il comparto. Una giornata di approfondimento che vedrà la presenza di rappresentanti delle istituzioni europee, nazionali e regionali, parlamentari, tecnici, docenti universitari, esperti e protagonisti del mondo agricolo. Al centro dei lavori il futuro dell’agricoltura tra economia globale e nuova Politica agricola comune, ma anche il ruolo dell’alimentazione consapevole, della prevenzione e del benessere nella costruzione di un modello di sviluppo sostenibile. “Agricoltura e salute sono due dimensioni profondamente connesse – dichiara il presidente nazionale Confeuro Andrea Michele Tiso -. Dobbiamo rafforzare la consapevolezza del valore strategico del settore primario, non solo per l’economia e la sicurezza alimentare, ma anche per la qualità della vita dei cittadini. Con questo appuntamento vogliamo inoltre promuovere un confronto qualificato tra istituzioni, mondo scientifico e settore agricolo, guardando alle trasformazioni in corso e alle opportunità che abbiamo davanti”.

Il programma del Primo dicembre – La giornata prenderà il via alle ore 9.30 con la convocazione dell’Assemblea, del CNAL e della Consulta dei Giovani in seduta plenaria. Alle ore 10 è previsto il saluto istituzionale del presidente Andrea Michele Tiso. Dalle 10.30 spazio al primo panel, dedicato a “Il futuro del settore tra economia globale e nuova PAC”, con la partecipazione di ospiti istituzionali ed esperti. Alle ore 12 si terrà il secondo panel, dal titolo “Alimentazione consapevole, prevenzione e benessere”, per approfondire il legame tra produzione agricola, corretti stili alimentari e tutela della salute. Tra gli ospiti previsti figurano Dario Nardella, eurodeputato e membro della Commissione Agricoltura; Maria Chiara Gadda, deputata e vicepresidente della Commissione Agricoltura; Giuseppe Castiglione, deputato e membro della Commissione Agricoltura; Pino Bicchielli, deputato e presidente della Commissione parlamentare sul rischio idrogeologico e sismico; Ettore Rosato, deputato e membro della Commissione Difesa. Prevista inoltre la partecipazione di Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale del Lazio; Emanuela Droghei, consigliera e vicepresidente della Commissione Bilancio della Regione Lazio; Daniele Leodori, consigliere e membro della Commissione Bilancio della Regione Lazio; Giancarlo Righini, assessore al Bilancio, Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Lazio; Teresa Bellanova, già ministra dell’Agricoltura. E ancora, Davide Marino, coordinatore dei gruppi di lavoro Goal 2-12 di ASviS; Luca Andreassi, professore all’Università di Tor Vergata; Lino Le Voci, esperto del settore Alimentazione, Sport e Salute; Asia Biafora, fondatrice del progetto Voce Agricola; e Carmela Tiso, portavoce nazionale della associazione Accademia Iniziativa Comune. A moderare l’incontro sarà Irene Antonucci. “Questo appuntamento assume un significato particolare anche perché coincide con il venticinquesimo anniversario della nascita di Confeuro – conclude Tiso -. Un traguardo che rappresenta non solo un’occasione per ripercorrere il cammino compiuto, ma soprattutto uno stimolo a guardare al futuro con rinnovato impegno. Vogliamo continuare a dare voce agli agricoltori, valorizzare le nuove generazioni e contribuire alla costruzione di un sistema agroalimentare capace di coniugare competitività, sostenibilità e salute”.