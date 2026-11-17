Donatella Di Pietrantonio presenta “Lasciarsi tardi” a Pescara in anteprima nazionale al Qui 365 Festival.

Questa sera alle ore 21:00 al CineTeatro Massimo di Pescara la vincitrice del Premio Strega 2024 presenta il suo nuovo romanzo, pubblicato da Einaudi. A dialogare con lei sarà Vincenzo d’Aquino. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Donatella Di Pietrantonio presenta “Lasciarsi tardi” a Pescara in anteprima nazionale al Qui 365 Festival

Trent’anni di vita insieme, poi una separazione che costringe a rimettere in discussione tutto: le abitudini, i ricordi, il modo di guardare il passato e perfino l’idea che si ha di sé. È da questa frattura che prende avvio “Lasciarsi tardi”, il nuovo romanzo di Donatella Di Pietrantonio, che sarà presentato in anteprima nazionale martedì 17 novembre alle ore 21:00 al CineTeatro Massimo di Pescara, nell’ambito di Qui 365 Festival, la rassegna promossa dalla Fondazione Pescarabruzzo e dal FLA – Festival di Libri e Altrecose. La scrittrice, vincitrice del Premio Strega 2024, dialogherà con Vincenzo d’Aquino, direttore del FLA. L’ingresso è libero, a partire dalle 20:30, fino ad esaurimento posti.

Pubblicato da Einaudi, “Lasciarsi tardi” racconta la fine di una lunga relazione attraverso lo sguardo di una donna che, dopo trent’anni, viene lasciata dal compagno Libero. Non c’è una rottura clamorosa, ma una distanza cresciuta lentamente, fino a rendere estranee due persone che avevano condiviso gran parte della propria vita. «A un certo punto è stato come dormire in due letti, vicini ma separati», racconta la protagonista, cercando di individuare il momento in cui l’amore ha cominciato a finire.

La separazione apre un tempo nuovo, difficile da abitare. Nell’estate torrida in cui si svolge il romanzo, la casa e il giardino diventano lo specchio di una solitudine che si insinua nei gesti quotidiani. La protagonista oscilla tra rabbia, nostalgia e desiderio di comprendere, mentre prova a rispondere a una domanda che attraversa tutto il libro: chi siamo quando viene meno la persona con cui abbiamo costruito la nostra identità?

A interrompere questo isolamento arriva la notizia di una bambina scomparsa, conosciuta soltanto attraverso una fotografia pubblicata sui giornali. La sua vicenda diventa una presenza insistente nei pensieri della protagonista e fa riemergere altre storie di abbandono: quella della madre, allontanatasi progressivamente dalla sua vita, e quella della bambina che lei stessa è stata, cresciuta in una famiglia in cui la conquista della lingua e della scrittura ha rappresentato una possibilità di emancipazione.

I temi della sua opera

Con la sua scrittura essenziale e precisa, Donatella Di Pietrantonio torna così ad alcuni dei temi che attraversano la sua opera: l’infanzia, i legami familiari, le separazioni, la memoria e il rapporto tra appartenenza e libertà. Ma “Lasciarsi tardi” è anche un romanzo sulla vocazione, sulle scelte che compiamo per diventare noi stessi e sul prezzo che talvolta paghiamo per restare fedeli a quelle scelte. Una storia in cui la fine di un amore apre domande più ampie sull’identità, sul tempo e sulla possibilità di ricominciare.

Nata ad Arsita, in provincia di Teramo, Donatella Di Pietrantonio vive e lavora a Penne. Con “L’Arminuta” (Einaudi, 2017), tradotto in oltre trenta Paesi, ha vinto il Premio Campiello, il Premio Napoli e il Premio Alassio. Tra i suoi romanzi figurano “Mia madre è un fiume”, “Bella mia”, “Borgo Sud”, finalista al Premio Strega 2021, e “L’età fragile”, vincitore del Premio Strega Giovani e del Premio Strega nel 2024. Per la sceneggiatura del film “L’Arminuta”, diretto da Giuseppe Bonito, ha ricevuto il David di Donatello insieme a Monica Zapelli. Nel 2026 le è stato assegnato il Premio John Fante alla carriera.

Qui 365 Festival è il progetto con cui la Fondazione Pescarabruzzo e il FLA propongono incontri con scrittrici, scrittori e protagonisti della cultura durante tutto l’anno, anche al di fuori delle giornate del festival. Dopo l’appuntamento con Donatella Di Pietrantonio, la rassegna tornerà giovedì 17 dicembre alle ore 18:00 al MicHub di Pescara con il giornalista e scrittore statunitense Alan Friedman, in dialogo con Vincenzo d’Aquino, per l’ultimo incontro del calendario 2026.

Info e aggiornamenti: www.pescarafestival.it e www.fondazionepescarabruzzo.it

La foto nell’articolo è di Stefano Schirato

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

