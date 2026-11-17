Cultura, Euromò lancia il concorso creativo “Racconta l’Europa su una foglia”

“Un’iniziativa culturale e sociale per stimolare la riflessione sull’identità europea, sui suoi valori e sull’importanza del percorso di integrazione tra i popoli. È questo l’obiettivo del concorso creativo “Racconta l’Europa su una foglia”, promosso dal Movimento culturale “Euromò – Futura Europa”, che invita i partecipanti di tutta Italia a esprimere, attraverso la creatività, la propria idea di Europa. L’iniziativa prevede l’utilizzo di una vera foglia, di qualsiasi forma e colore, sulla quale ciascun autore potrà scrivere un pensiero oppure realizzare un disegno capace di rappresentare il proprio modo di intendere l’Europa. Le opere dovranno essere originali e inedite, lasciando spazio alla sensibilità, all’immaginazione e alla libera espressione individuale. “Vogliamo offrire un’occasione di partecipazione e condivisione, capace di avvicinare le persone al significato dell’Europa e alla sua dimensione culturale e umana. Anche un gesto semplice può diventare uno strumento per raccontare un ideale comune: quello di un’Europa dei popoli, fondata sul dialogo, sulla solidarietà e sulla pace”, fanno sapere dal Movimento Culturale Euromò. I lavori saranno resi noti in occasione dell’evento nazionale Confeuro dell’1 e 2 dicembre 2026, presso l’Hotel Holiday Inn Roma Eur Parco de’ Medici, in viale Castello della Magliana 65, dove è programmata l’assemblea nazionale (plenum) di Euromò. In alternativa, potranno essere spediti entro il Primo dicembre 2026 presso la sede Confeuro- Confederazione Agricoltori Europei, in via Nomentana 133, Roma, all’attenzione di Euromò – Futura Europa. “Un invito a raccontare la nostra Europa con semplicità e creatività, trasformando una foglia in un piccolo spazio di idee, valori e futuro condiviso”.