Teatro Vittoria Colonna di Marino: “La locandiera, lo chef e gli altri”, guerra di seduzione e alta cucina

Sabato 21 novembre alle ore 18 va in scena la brillante commedia diretta da Filippo D’Alessio
MARINO – Una Mirandolina dei nostri giorni, più scaltra che mai. Uomini convinti di avere tutto sotto controllo e pronti, invece, a cadere nella sua rete. E poi un celebre chef televisivo, con un ego ingombrante e una buona dose di maschilismo, destinato a scoprire che conquistare – o forse resistere – può essere molto più difficile di quanto immagini.
È questo il gustoso e irresistibile menu di “La locandiera, lo chef e gli altri”, in scena sabato 21 novembre alle ore 18.00 al Teatro Vittoria Colonna di Marino.
Lo spettacolo è un libero adattamento di Roberto Cavosi, diretto da Filippo D’Alessio, e porta sul palcoscenico un cast composto da Maria Cristina Fioretti e Bruno Governale, affiancati da Mario Focardi, Andrea Plithakis e Gianluca Rossetti.
Al centro della storia c’è una Mirandolina contemporanea, intelligente, affascinante e soprattutto inafferrabile, capace di muoversi con disinvoltura tra personaggi eccentrici e situazioni sempre più imprevedibili. Tra clienti, interessi economici, vanità e giochi di potere, compaiono figure come un venditore d’auto e un azionista, ognuno con le proprie debolezze e certezze.
Ma la sfida più intrigante sarà un’altra: piegare l’orgoglio di un famoso chef televisivo, abituato a dominare la scena e noto per il suo maschilismo.
Da qui prende vita una vera e propria guerra di seduzione, combattuta senza esclusione di colpi. Banconote, cucina gourmet, ironia e strategie diventano gli ingredienti di una commedia brillante che, dietro le risate, osserva con sguardo pungente le dinamiche tra uomini e donne e mette a nudo fragilità, presunzioni e contraddizioni.
“La locandiera, lo chef e gli altri” gioca con l’eredità di uno dei personaggi femminili più affascinanti del teatro italiano, trasportandone lo spirito nel presente e regalando al pubblico una storia vivace, contemporanea e ricca di sorprese.
Una serata all’insegna del divertimento, ma anche un’occasione per riflettere, perché – come spesso accade nelle migliori commedie – dietro una battuta può nascondersi una verità molto più seria.
Biglietti
Intero: 14 euro
Ridotto (over 70 e under 18): 12 euro
Abbonamenti
5 spettacoli: 55 euro
10 spettacoli: 105 euro
I biglietti possono essere acquistati presso il botteghino del Teatro Vittoria Colonna di Marino e online su Vivaticket.
Informazioni e prenotazioni: 334 1556248 – 350 0413793, anche via WhatsApp.
Email: teatrovittoriacolonna@gmail.com
Sito: teatrovittoriacolonna.it