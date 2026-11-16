Teatro Vittoria Colonna di Marino: “La locandiera, lo chef e gli altri”, guerra di seduzione e alta cucina

Sabato 21 novembre alle ore 18 va in scena la brillante commedia diretta da Filippo D’Alessio

MARINO – Una Mirandolina dei nostri giorni, più scaltra che mai. Uomini convinti di avere tutto sotto controllo e pronti, invece, a cadere nella sua rete. E poi un celebre chef televisivo, con un ego ingombrante e una buona dose di maschilismo, destinato a scoprire che conquistare – o forse resistere – può essere molto più difficile di quanto immagini.

È questo il gustoso e irresistibile menu di “La locandiera, lo chef e gli altri”, in scena sabato 21 novembre alle ore 18.00 al Teatro Vittoria Colonna di Marino.

Lo spettacolo è un libero adattamento di Roberto Cavosi, diretto da Filippo D’Alessio, e porta sul palcoscenico un cast composto da Maria Cristina Fioretti e Bruno Governale, affiancati da Mario Focardi, Andrea Plithakis e Gianluca Rossetti.

Al centro della storia c’è una Mirandolina contemporanea, intelligente, affascinante e soprattutto inafferrabile, capace di muoversi con disinvoltura tra personaggi eccentrici e situazioni sempre più imprevedibili. Tra clienti, interessi economici, vanità e giochi di potere, compaiono figure come un venditore d’auto e un azionista, ognuno con le proprie debolezze e certezze.

Ma la sfida più intrigante sarà un’altra: piegare l’orgoglio di un famoso chef televisivo, abituato a dominare la scena e noto per il suo maschilismo.

Da qui prende vita una vera e propria guerra di seduzione, combattuta senza esclusione di colpi. Banconote, cucina gourmet, ironia e strategie diventano gli ingredienti di una commedia brillante che, dietro le risate, osserva con sguardo pungente le dinamiche tra uomini e donne e mette a nudo fragilità, presunzioni e contraddizioni.

“La locandiera, lo chef e gli altri” gioca con l’eredità di uno dei personaggi femminili più affascinanti del teatro italiano, trasportandone lo spirito nel presente e regalando al pubblico una storia vivace, contemporanea e ricca di sorprese.

Una serata all’insegna del divertimento, ma anche un’occasione per riflettere, perché – come spesso accade nelle migliori commedie – dietro una battuta può nascondersi una verità molto più seria.

Biglietti

Intero: 14 euro

Ridotto (over 70 e under 18): 12 euro

Abbonamenti

5 spettacoli: 55 euro

10 spettacoli: 105 euro

I biglietti possono essere acquistati presso il botteghino del Teatro Vittoria Colonna di Marino e online su Vivaticket.

Informazioni e prenotazioni: 334 1556248 – 350 0413793, anche via WhatsApp.

Email: teatrovittoriacolonna@gmail.com

Sito: teatrovittoriacolonna.it