Lavoro, Tiso(Acc. Iniziativa Comune): “Salari giusti siano priorità per le istituzioni”

“In Italia sempre più lavoratori faticano ad arrivare a fine mese. Tra affitti, bollette, spesa alimentare e carburante, lo stipendio spesso non basta a garantire una vita serena. Mentre il costo della vita aumenta, le retribuzioni faticano a crescere allo stesso ritmo, mettendo in difficoltà famiglie, giovani e pensionati. Il problema dei salari italiani è ormai una questione centrale per il futuro del Paese. Rispetto ad altre economie europee, l’Italia ha registrato una crescita debole delle retribuzioni reali, cioè del potere d’acquisto effettivo degli stipendi. E le cause sono diverse: contratti collettivi rinnovati in ritardo, precarietà, produttività che cresce lentamente e una pressione fiscale che può ridurre significativamente il reddito disponibile. A tutto questo si aggiunge il lavoro povero, una condizione in cui avere un’occupazione non significa necessariamente riuscire a vivere dignitosamente. Molti giovani, ad esempio, nonostante gli studi e le competenze, si trovano davanti a stipendi iniziali modesti e contratti poco stabili. Per alcuni diventa difficile pagare un affitto, rendersi indipendenti e costruire una famiglia. Non sorprende, quindi, che tanti guardino all’estero alla ricerca di migliori opportunità. Per cambiare questa situazione, servono interventi concreti: rinnovi contrattuali tempestivi, maggiore tutela dei lavoratori, controlli contro gli abusi e politiche fiscali che aumentino il netto in busta paga, soprattutto per i redditi più bassi. Anche le imprese devono poter investire in innovazione e produttività, affinché la crescita economica si traduca in retribuzioni migliori. Il confronto con l’Europa non riguarda soltanto le cifre riportate in busta paga, ma anche il potere d’acquisto e la possibilità di mantenere un tenore di vita dignitoso. La lotta per salari più giusti deve diventare dunque una priorità condivisa da istituzioni, imprese e parti sociali. Perché un Paese che valorizza chi lavora investe anche nel proprio futuro”.

Cosi, in una nota, Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente della Associazione Bandiera Bianca.