Cop31, Confeuro: “Ok Guterres, ma Stati facciano di più contro cambiamento climatico”

“Confeuro sta seguendo con particolare attenzione i lavori della COP31, in corso in Turchia, ritenendo fondamentale il confronto internazionale sulle strategie da mettere in campo per contrastare il cambiamento climatico. Condividiamo e sosteniamo l’appello del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres – dichiara Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro –. Il cambiamento climatico è una problematica che non può essere sottovalutata e che sta producendo conseguenze sempre più gravi in ogni parte del pianeta, Italia compresa. Eventi meteorologici estremi, calamità naturali e fenomeni sempre più frequenti e intensi impongono risposte concrete e tempestive. È necessario che ogni Stato faccia la propria parte, assumendosi responsabilità precise e rafforzando il proprio impegno. Anche la partecipazione e il confronto in una sede internazionale come la COP31 rappresentano un passaggio importante, ma ora occorre tradurre gli impegni in azioni tangibili. Bisogna soprattutto sostenere le micro e piccole imprese, che non possono essere lasciate sole ad affrontare i danni economici provocati dagli eventi climatici estremi. Servono risarcimenti rapidi, maggiori investimenti nelle infrastrutture, interventi strutturali per la prevenzione e il contrasto del dissesto idrogeologico. Ricordiamo, inoltre, che gli agricoltori sono tra i primi custodi dell’ambiente e del territorio, soprattutto nelle aree interne, dove lo spopolamento rappresenta una criticità crescente. Difendere l’agricoltura significa anche tutelare il paesaggio, la biodiversità e la sicurezza del territorio. Per queste ragioni – conclude Tiso – la COP31 deve essere un’occasione concreta per rafforzare la cooperazione internazionale e individuare soluzioni efficaci. Il contrasto al cambiamento climatico non può più essere rimandato”.