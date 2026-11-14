EMOTIONAL & MORE APS, GRANDE SUCCESSO A MILANO PER L’OSSERVATORIO SULLE FRAGILITÀ GIOVANILI: LO SPORT DÀ VOCE AI RAGAZZI

Istituzioni sportive, Governo e politica insieme ai giovani al The Westin Palace. Dal CONI al Ministero dell’Istruzione, nuove prospettive per la ricerca sociale ideata da Carmen De Gironimo.

Milano, 13 novembre 2026 – Una sala partecipe, emozioni condivise e un dialogo autentico tra giovani e istituzioni hanno segnato il grande successo della prima tappa nazionale dell’Osservatorio sulle Fragilità Giovanili attraverso lo Sport, ideato e coordinato da Carmen De Gironimo, presidente di Emotional & More APS, associazione promotrice dell’iniziativa.

Al The Westin Palace Milano, grazie alla collaborazione con Marriott Next Gen – Marriott Business Councils North Italy, rappresentanti delle istituzioni sportive, del Governo e della politica si sono confrontati con i veri protagonisti della giornata: i ragazzi e le loro fragilità.

L’Osservatorio, nell’ambito del progetto Lo Sport Cura, patrocinato dal CONI, gode del patrocinio della FIGC e dell’Associazione Italiana Calciatori (AIC) e della collaborazione attiva del Settore Giovanile e Scolastico FIGC, che accompagnerà la ricerca in tutta Italia.

QUANDO UNA FRAGILITÀ DIVENTA SPIRITO DI SQUADRA

Momento particolarmente emozionante quello dedicato ai messaggi anonimi “Mi sento fragile quando…”, scritti dai ragazzi e condivisi durante la tavola rotonda.

Maurizio Lupi, presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro, ha raccolto immediatamente una delle fragilità emerse, richiamando il valore dell’errore attraverso la celebre canzone di Francesco De Gregori dedicata a Nino e al suo calcio di rigore. Un momento capace di coinvolgere la sala, evocando quasi spontaneamente un coro collettivo e trasformando la paura di sbagliare in un messaggio di coraggio e appartenenza.

«Non dobbiamo avere paura di sbagliare. Un errore non definisce chi siamo. Nello sport, come nella vita, abbiamo bisogno di qualcuno che creda in noi e ci aiuti a rialzarci».

DALLE ISTITUZIONI SPORTIVE ALLA SCUOLA: UNA RICERCA CHE GUARDA AL FUTURO

Vito Roberto Tisci, presidente del Settore Giovanile e Scolastico FIGC, ha portato i saluti del commissario straordinario Giovanni Malagò, confermando l’impegno del settore nell’accompagnare l’Osservatorio lungo il percorso nazionale.

«Un ringraziamento a Emotional & More APS e a Carmen De Gironimo, ideatrice di un progetto dall’importante valore sociale, che rispecchia pienamente il ruolo educativo e formativo che il calcio riveste nella crescita delle nuove generazioni».

Importanti aperture sono arrivate da Diana Bianchedi, vicepresidente vicario del CONI, che ha manifestato la disponibilità a ospitare nel Salone d’Onore del CONI la presentazione del lavoro finale della ricerca, e da Paola Frassinetti, sottosegretario al Ministero dell’Istruzione e del Merito, che ne ha sottolineato il valore educativo e sociale.

«Lo sport e l’educazione civica sono al centro delle mie deleghe e ritrovo entrambi in questo progetto. L’Osservatorio sulle Fragilità Giovanili è una preziosa ricerca sociale che parte dai territori, dalle associazioni, dai ragazzi e dalle famiglie. Attraverso lo spirito di squadra e il senso di comunità possiamo offrire nuove opportunità e la forza per ripartire», ha evidenziato Frassinetti.

Presente e intervenuta personalmente anche Federica Picchi, sottosegretario allo Sport e Giovani di Regione Lombardia, che ha riconosciuto nell’Osservatorio sulle Fragilità Giovanili un’iniziativa coerente con il valore educativo e sociale dello sport, richiamando l’impegno della Regione a favore dei giovani.

«Il progetto Lo Sport Cura, già presentato alla Camera dei Deputati, richiama il valore dello sport come strumento educativo, capace di trasmettere rispetto, inclusione e senso di comunità. Una visione che Regione Lombardia traduce in interventi concreti, investendo sui giovani e sostenendo iniziative che uniscono sport, formazione e socialità», ha dichiarato Picchi.

LE TESTIMONIANZE CHE DANNO SIGNIFICATO A “LO SPORT CURA”

Particolarmente intensa la testimonianza di Marco Bartoli, arbitro della partita che ha preceduto la tavola rotonda, intervenuto grazie ad Alberto Zaroli, presidente nazionale dell’Area Sociale AIA. Attraverso la propria esperienza con una disabilità cognitivo-comportamentale, Marco ha offerto ai ragazzi presenti un esempio concreto e motivazionale di come lo sport possa trasformare le fragilità in opportunità di crescita, inclusione e riscatto. Una testimonianza capace di rappresentare il significato più autentico di “Lo Sport Cura”.

Presenti, tra gli altri, Valentina Battistini, presidente LND Lombardia, e numerosi rappresentanti delle istituzioni sportive e territoriali.

A concludere il confronto Marco Riva, presidente del CONI Lombardia, che ha riportato al centro dell’attenzione i giovani e l’importanza di ascoltare le loro emozioni prima ancora di cercare risposte.

Un ringraziamento speciale a Luciano Castagna, Michela Maggioni e Marriott Next Gen, che hanno sostenuto l’iniziativa, preceduta da una partita simbolica presso il Barona Sporting, con giovani calciatori e staff Marriott.

CARMEN DE GIRONIMO: «LE VOCI DEI RAGAZZI DEVONO DIVENTARE DATI CAPACI DI METTERE IN DISCUSSIONE NOI ADULTI»

«Sono profondamente grata e onorata della sensibilità dimostrata dalle istituzioni e da tutte le persone che hanno scelto di condividere e accompagnare questo percorso, in particolare dal Settore Giovanile e Scolastico FIGC.

Questo Osservatorio nasce per imparare ad ascoltare. Abbiamo dato a ogni voce lo stesso valore, mettendo al primo posto i ragazzi, perché hanno bisogno di essere ascoltati, compresi e tutelati.

Vogliamo trasformare le loro emozioni, esperienze e fragilità in dati di una ricerca sociale e scientifica che ci aiuti, prima di tutto, a mettere in discussione noi adulti. Perché forse, prima di chiederci cosa non funziona nei giovani, dovremmo domandarci cosa non abbiamo ancora compreso di loro.

Al termine di questo lungo viaggio attraverso l’Italia vogliamo consegnare alle istituzioni e a chiunque abbia una responsabilità educativa strumenti concreti per comprendere e intervenire. Non vogliamo soltanto parlare delle fragilità. Vogliamo ascoltarle e trasformarle in una responsabilità condivisa».

Il viaggio dell’Osservatorio proseguirà il 30 novembre a Bologna, prima di attraversare l’Italia raccogliendo le voci di giovani, famiglie, educatori e istituzioni.