VENTONUOVO

Il Quotidiano che innova!

Arte Musica e Letteratura News

The Messthetics and James Brandon Lewis a Civitanova Marche: il report

DiMarco Vittoria

Nov 13, 2026 #Civitanova Marche, #Mount Echò, #report, #Teatro Annibal Caro
The Messthetics and James Brandon Lewis a Civitanova Marche il report

The Messthetics and James Brandon Lewis a Civitanova Marche: il report del concerto tenutosi domenica 7 Novembre 2026 presso il Teatro Annibal Caro.

Domenica 7 Novembre 2026, presso il Teatro Annibal Caro di Civitanova Marche, situato nel paese alto, all’interno della tredicesima edizione della rassegna Mount Echò, che vede in cartellone proposte legate a differenti linguaggi artistici nell’ambito della contemporaneità, è andato infatti in scena il concerto dei The Messthetics and James Brandon Lewis.

The Messthetics and James Brandon Lewis a Civitanova Marche: il report del concerto del 7 Novembre 2026

La band, formata due membri dei Fugazi, Joe Lally al basso e Brendan Canty alla batteria, insieme al chitarrista Anthony Pirog e al compositore e sassofonista americano James Brandon Lewis, ha incantato il pubblico presente con una performance live incisiva e nel solco della grande musica di improvvisazione, proponendo un’esperienza sonora particolarmente vibrante ed originale, nella quale, a movimenti ritmicamente incalzanti, si sono alternate situazioni maggiormente compassate ma sempre contraddistinte da un clima abrasivo e inquieto.

La fusione fra la sezione ritmica dei Fugazi, il chitarrista Anthony Pirog e il sassofonista James Brandon Lewis

Superlativa si è rivelata la fusione tra la sezione ritmica dei Fugazi, da sempre caratterizzata da una concezione del post-hardcore e del post-punk prossima all’attitudine free-jazz, con il solido tappeto di chitarra di Anthony Pirog, che non concede nulla al virtuosismo solista, e con l’espressività magmatica del sax di James Brandon Lewis.
Tale fusione ha creato una corrente sonora nella quale jazz d’avanguardia ed energia punk-rock si sono amalgamate alla perfezione.
Brendan Canty e Joe Lally hanno garantito alla struttura dei brani una quadratura perfetta, che ha permesso alla chitarra e al sassofono di inoltrarsi in tragitti sonori complessi, tempi disarticolati e flussi ipnotici, senza mai perdere la centratura, conducendo i presenti in un viaggio verso la scomparsa dei confini di genere.
Il pubblico, particolarmente partecipativo, attento e concentrato nell’ascolto, ha reagito in maniera entusiasta, tributando al quartetto un intenso, caloroso e meritatissimo abbraccio finale con scroscianti applausi.

Il prossimo appuntamento della rassegna

Il prossimo appuntamento con la rassegna è per il 12 Dicembre 2026, presso il Teatro delle Logge di Montecosaro, con l’ interessante progetto audio/video di Toni Cutrone alias Mai Mai Mai: da non perdere.

Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookGoogle Plus

Di Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

Articoli correlati

News

Sociale, Confeuro e Labor in Piemonte: “Vicini a cittadini e agricoltori”

Nov 12, 2026 Marco Montini
Musica e Letteratura

“Quando la Notte Cambiò l’Italia”: giovedì 12 novembre, alle ore 18, nella Sala della Vaccara di Palazzo dei Priori a Perugia, Antonio Lusi presenta il libro sulle discoteche italiane, con la prefazione di Daniele Baldelli e gli interventi di Fabrizio Croce e DJ Ralf.

Nov 11, 2026 Marco Vittoria
Arte Musica e Letteratura

Luca Stella: quando la vita cambia

Nov 11, 2026 Marco Vittoria

You missed

Arte Musica e Letteratura News

The Messthetics and James Brandon Lewis a Civitanova Marche: il report

13 Novembre 2026 Marco Vittoria
News

Sociale, Confeuro e Labor in Piemonte: “Vicini a cittadini e agricoltori”

12 Novembre 2026 Marco Montini
Cronaca

Messina: droga e telefoni cellulari in carcere, 36 arresti

12 Novembre 2026 Agata Giuliano
Musica e Letteratura

“Quando la Notte Cambiò l’Italia”: giovedì 12 novembre, alle ore 18, nella Sala della Vaccara di Palazzo dei Priori a Perugia, Antonio Lusi presenta il libro sulle discoteche italiane, con la prefazione di Daniele Baldelli e gli interventi di Fabrizio Croce e DJ Ralf.

11 Novembre 2026 Marco Vittoria