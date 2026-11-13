The Messthetics and James Brandon Lewis a Civitanova Marche: il report del concerto tenutosi domenica 7 Novembre 2026 presso il Teatro Annibal Caro.

Domenica 7 Novembre 2026, presso il Teatro Annibal Caro di Civitanova Marche, situato nel paese alto, all’interno della tredicesima edizione della rassegna Mount Echò, che vede in cartellone proposte legate a differenti linguaggi artistici nell’ambito della contemporaneità, è andato infatti in scena il concerto dei The Messthetics and James Brandon Lewis.

The Messthetics and James Brandon Lewis a Civitanova Marche: il report del concerto del 7 Novembre 2026

La band, formata due membri dei Fugazi, Joe Lally al basso e Brendan Canty alla batteria, insieme al chitarrista Anthony Pirog e al compositore e sassofonista americano James Brandon Lewis, ha incantato il pubblico presente con una performance live incisiva e nel solco della grande musica di improvvisazione, proponendo un’esperienza sonora particolarmente vibrante ed originale, nella quale, a movimenti ritmicamente incalzanti, si sono alternate situazioni maggiormente compassate ma sempre contraddistinte da un clima abrasivo e inquieto.

La fusione fra la sezione ritmica dei Fugazi, il chitarrista Anthony Pirog e il sassofonista James Brandon Lewis

Superlativa si è rivelata la fusione tra la sezione ritmica dei Fugazi, da sempre caratterizzata da una concezione del post-hardcore e del post-punk prossima all’attitudine free-jazz, con il solido tappeto di chitarra di Anthony Pirog, che non concede nulla al virtuosismo solista, e con l’espressività magmatica del sax di James Brandon Lewis.

Tale fusione ha creato una corrente sonora nella quale jazz d’avanguardia ed energia punk-rock si sono amalgamate alla perfezione.

Brendan Canty e Joe Lally hanno garantito alla struttura dei brani una quadratura perfetta, che ha permesso alla chitarra e al sassofono di inoltrarsi in tragitti sonori complessi, tempi disarticolati e flussi ipnotici, senza mai perdere la centratura, conducendo i presenti in un viaggio verso la scomparsa dei confini di genere.

Il pubblico, particolarmente partecipativo, attento e concentrato nell’ascolto, ha reagito in maniera entusiasta, tributando al quartetto un intenso, caloroso e meritatissimo abbraccio finale con scroscianti applausi.

Il prossimo appuntamento della rassegna

Il prossimo appuntamento con la rassegna è per il 12 Dicembre 2026, presso il Teatro delle Logge di Montecosaro, con l’ interessante progetto audio/video di Toni Cutrone alias Mai Mai Mai: da non perdere.

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

