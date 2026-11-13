Salvo Anello, l’arte di ritornare

Con il quinto album “Altra categoria”, il cantautore palermitano costruisce una narrazione in otto capitoli, esplorando il rapporto tra memoria, identità e trasformazione attraverso un linguaggio musicale aperto alle contaminazioni



Esiste una differenza sostanziale tra tornare in un luogo e ritrovare ciò che quel luogo rappresentava. Il tempo modifica gli individui, cambia le prospettive e trasforma persino i ricordi. È intorno a questa consapevolezza che Salvo Anello costruisce “Altra categoria”, il suo quinto album di inediti, pubblicato il 13 novembre 2026 per Dirty Queen Records.

Il cantautore palermitano affronta il concetto di ritorno evitando di considerarlo esclusivamente come un movimento verso il passato. Il ritorno diventa piuttosto un’occasione di confronto tra identità differenti: quella che abbiamo conosciuto e quella che il presente ci obbliga continuamente a ridefinire.

L’album comprende otto canzoni concepite come altrettanti punti di osservazione di un unico percorso narrativo. Una struttura che richiama la tradizione del disco inteso come opera compiuta, nella quale i singoli episodi acquistano un significato ulteriore attraverso il rapporto con l’insieme.

La memoria come materia musicale

Il tema della memoria emerge con particolare evidenza in “Mi porta via”, brano che utilizza il ritorno improvviso di una vecchia canzone come elemento capace di riaprire una stagione dell’esistenza. La musica diventa così un dispositivo emotivo attraverso il quale passato e presente entrano nuovamente in comunicazione.

Differente, ma complementare, è la prospettiva di “Finalità”, dove l’autore si interroga sul bisogno umano di attribuire uno scopo preciso alla propria vita. La questione non riguarda soltanto la capacità di raggiungere un obiettivo, ma anche la possibilità che quello stesso obiettivo perda significato mentre l’individuo cambia.

Il disco sviluppa questa riflessione senza trasformarla in una successione di risposte definitive. Anello preferisce mantenere aperte le domande, riconoscendo nella ricerca una componente essenziale dell’esperienza umana.

Dal punto di vista musicale, “Altra categoria” si colloca nel territorio della canzone d’autore italiana, ma lascia spazio a influenze folk, jazzistiche, orchestrali e teatrali. La varietà degli arrangiamenti non viene concepita come semplice alternanza stilistica: ogni brano cerca una propria identità sonora in relazione al contenuto narrativo.

Il significato di continuare a creare

Un altro elemento centrale dell’album riguarda la figura dell’artista. In “Gira la giostra”, quinta pubblicazione discografica e quinto giro simbolico di un percorso apparentemente circolare finiscono per coincidere. Ogni nuovo progetto sembra promettere direzioni inesplorate, salvo poi riportare il musicista davanti alle stesse domande.

“Ritorni sempre” affronta invece l’impossibilità di sottrarsi completamente al richiamo della creazione. L’arte appare contemporaneamente come scelta, vocazione e necessità.

Il percorso trova una sintesi nella title track, dove la riflessione individuale si allarga alla condizione degli artisti nel loro insieme.

Nato a Palermo nel 1990, Anello arriva a questo lavoro dopo un percorso che comprende lo studio del pianoforte al Conservatorio, esperienze progressive rock e attività legate alla produzione indipendente. La sua ricerca ha progressivamente consolidato un approccio compositivo nel quale la dimensione narrativa conserva un ruolo determinante.

“Altra categoria” può essere letto proprio come il punto d’incontro tra queste esperienze. Non un disco che propone una soluzione alle contraddizioni dell’esistenza, ma un progetto che riconosce nella possibilità di continuare a interrogarsi una forma di libertà.

Il suo elemento più interessante risiede nell’idea che tornare non significhi necessariamente ripetersi. A volte il cambiamento più profondo consiste nel guardare qualcosa di già conosciuto e scoprire che, nel frattempo, siamo diventati persone diverse.

Etichetta: Dirty Queen Records

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Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

