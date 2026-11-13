Musei in Musica 2026: Sapienza apre gratuitamente dieci musei universitari

Sabato 21 novembre, dalle ore 20.00 alle 24.00, visite guidate, mostre e concerti di musica jazz, blues e classica animeranno la Città universitaria.

Sabato 21 novembre, dalle ore 20.00 alle 24.00, si terrà l’apertura straordinaria e gratuita di dieci musei universitari della Sapienza, in occasione della partecipazione della Sezione Musei del Polo Museale-Sapienza Cultura alla rassegna Musei in Musica (ediz. 2026).

Per una sera, l’Ateneo accoglierà i visitatori con un ricco programma di visite guidate, mostre ed esibizioni musicali che intreccia patrimonio scientifico, storico e artistico con la musica dal vivo. I concerti si svolgeranno in ordine cronologico, consentendo agli ospiti di assistere a tutte le esibizioni.

Il pubblico avrà l’opportunità di visitare le collezioni permanenti dei musei di Antichità Etrusche e Italiche, Antropologia, Arte classica, Chimica, Fisica, Geografia, Museo-Laboratorio di Arte contemporanea (MLAC), Origini, Storia della Medicina e del Vicino Oriente.

La serata si apre alle ore 20.00 nell’Aula Odeion del Museo dell’Arte classica con la MuSa Jazz Orchestra, che propone arrangiamenti orchestrali di grandi classici e brani originali, firmati sia da componenti dell’orchestra sia dalla penna del M° Roberto Spadoni. Un itinerario multicolore tra le tante facce del jazz storico e moderno con song e composizioni strumentali.

Il museo offre anche la possibilità di visitare la mostra La calma assente. Pace e Guerra nell’Antica Grecia.

Visita guidata alle ore 22.00 con il Direttore Massimiliano Papini, e alle ore 23.00

Al Museo di Storia della Medicina, dove è in corso la mostra Radici e ombre nella storia dell’eugenica, si tiene alle ore 20.45 il concerto successivo dal titolo Music duet for a night del Duo MuSa Blues con Sara Giordani (voce) e Daniele Straffi (chitarra acustica e voce) con il coordinamento di Stefano Ciuffi.

Il piccolo ensemble nato in seno a MuSa Blues si esibirà eseguendo grandi classici della canzone internazionale, con incursioni nel repertorio italiano, il tutto nella dimensione intimista e raccolta del duo acustico, che ben si adatta alle sale pittoresche e curiose del museo dove si terrà il concerto.

Visite guidate ore 20.00, 21.30 e 22.30

Alle ore 21.00 la musica prosegue nel Museo di Chimica con il concerto Ad Altre Voci di EtnoMuSa, diretto da M° Francesco Berrafato. L’esibizione è un viaggio attraverso il patrimonio delle tradizioni orali popolari, che riscopre la forza e la poesia dei canti d’amore, di lotta e di vita

Visite guidate alle ore 22.15 e 23.00

Al Museo della Geografia alle ore 21.15 avrà inizio il concerto CARTE CHE CANTANO – Un viaggio musicale tra cartografia, immagini e plastici.

Il concerto mette in dialogo il patrimonio del Museo della Geografia esponendo una selezione di opere appartenenti alle collezioni museali collegate tra loro da un filo narrativo.

A ogni opera sarà associata l’esecuzione di un brano musicale scelto per richiamarne i contenuti e le suggestioni, dando vita a un percorso in cui musica e patrimonio geografico si intrecciano.

Visite guidate alle 20.45, 22.30 e 23.00

Il Museo di Fisica celebra la sua prima adesione all’iniziativa proponendo un ricco programma tra laboratori, concerti e visite guidate.

Si parte, alle 20.15 e alle 21.15, con dei laboratori musicali gratuiti per bambini dai 6 ai 12 anni: GiocOnda e GiocOndina – Alla scoperta dei segreti del suono! Come nasce un suono? Come fa a viaggiare fino alle nostre orecchie? E si può ascoltare la musica… attraverso i denti? Un giocoso laboratorio per piccoli esploratori e piccole esploratrici della fisica! Tra molle che ondeggiano, oggetti che vibrano, suoni misteriosi e piccoli esperimenti sorprendenti, bambine e bambini scopriranno, giocando e sperimentando, che cosa sono le onde e come funziona il suono.

Sempre al Museo di Fisica alle ore 21.15 verrà offerto al pubblico il concerto Fisica per le tue orecchie di Ottavi Inclusi, una selezione del repertorio pop italiano ed internazionale, che mette in dialogo la scienza delle onde meccaniche e l’emozione generata dalla musica. Alle ore 22:15 è la volta di MEMORIE ORIZZONTI SUONI – Dimore sonore tra passato, presente e futuro della Salt Street Band, che propone un viaggio musicale attraverso memorie pop, rivisitazioni e nuove sonorità, in cui il passato dialoga con il presente e si apre al futuro. Un percorso dove la musica diventa espressione di incontro tra generazioni e occasione per immaginare nuovi orizzonti sociali, politici e culturali.

Visite guidate ore 20.15 e ore 23.00

Ore 20.15 e 21.15 laboratori musicali per bambini presso edificio Fermi, 3° piano, auletta accanto al Museo di Fisica (durata di circa 30–45 minuti per turno)

Al MLAC alle ore 21.30, si ascolta MuSa Brasses at an Exhibition di Ottoni di MuSa Classica diretto dal M° Demetrio Moricca.

Una passeggiata musicale che trasforma la sala del museo in una galleria di quadri sonori: dagli squilli rinascimentali di Monteverdi all’energia del ragtime e del grande cinema, l’arte visiva e le note si fondono in una mostra vibrante. Sarà inoltre possibile visitare la mostra “Fissare la malinconia della luce”. Dipinti e incisioni di Celestino Ferraresi.

Visite guidate 20.30 e 22.30

Il viaggio musicale continua alle ore 22.00 al Museo delle Origini con 4 SAX concerto del MuSa Jazz Saxophone Quartet, coordinato da Roberto Spadoni. Sul palco Lorenzo Bartolomucci (soprano sax), Riccardo Williams (alto sax), Lucia Ludovici (tenor sax) e Giorgio Ludovici (baritone sax).

l quartetto di sassofoni è un organico che ha avuto un grande sviluppo nel XX secolo, sia nell’ambito della musica colta che in quello del jazz. In questa occasione, il MuSa Jazz Saxophone Quartet presenta al pubblico un repertorio di ampia ispirazione che va dalla musica da film di Henry Mancini e Nino Rota a un omaggio al jazz classico di

W.C. Handy, dal ragtime di Scott Joplin al tango di Astor Piazzolla.

Il museo offre anche la possibilità di visitare la mostra Il cranio di Paleodoxodon antiquus (elefante dalle zanne dritte): Roma nel Pleistocene

Visite guidate ore 20.30 e ore 21.00

Alle ore 22.30 il Museo del Vicino Oriente accoglie A night at the Museum with MuSa Blues. Il Quartetto acustico MuSa Blues, interamente composto da studenti e dottorandi della Sapienza, vede protagonisti Cecilia Maldone (voce), Amedeo Lotti (chitarra acustica), Davide Quaranta (basso elettrico) e Doğukan Çetiin (percussioni), con il coordinamento di Stefano Ciuffi.

Il quartetto MuSa Blues si immergerà nelle atmosfere più affascinanti del Soul

rivisitando in chiave acustica un repertorio di grandi classici, tra cui figureranno brani di Carol King, Van Morrison, Sam Cooke, Norman Whitfiled & Barrett Strong (vers. Marvin Gaye), e Michael Jackson.

Visite guidate ore 20.30 e 21.30

La serata si chiude alle ore 23.00 al Museo delle Antichità etrusche e italiche con Dialoghi a Sei Corde de I Solisti di MuSa Classica. I chitarristi Nicholas Di Leo e Gregorio Basso propongono una rilettura della celebre Sonata “Patetica” di Beethoven, che sveste i panni pianistici per rivivere nella dimensione intima del duo di chitarre.

Il viaggio prosegue poi tra i ritmi danzanti e il calore della Suite Spagnola di Mario Gangi, in un concerto appassionato giocato sui contrasti. Ricordiamo inoltre che al museo è in visitabile la mostra Etruscan Blue, Etruscan Gold.

Visite guidate ore 20.00, 21.00 e 22.00

L’apertura straordinaria è un’occasione per vivere i musei universitari come spazi aperti, dinamici e accessibili, dove la conoscenza, la ricerca e la divulgazione della comunità accademica incontrano la cittadinanza in una serata dedicata alla cultura e alla partecipazione.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. È inoltre previsto il parcheggio gratuito all’interno della Città universitaria.

Musei in Musica è un’iniziativa promossa da Roma Culture e dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, con il coordinamento organizzativo di Zètema Progetto Cultura.

Si consiglia di visitare il sito per i laboratori e le visite guidate su prenotazione: https://pmsc.web.uniroma1.it/it/musei-musica-21-novembre-2026-ore-20

INFORMAZIONI UTILI

TITOLO: MUSEI IN MUSICA | POLO MUSEALE- SAPIENZA CULTURA

QUANDO: sabato 21 novembre 2026

ORARI: dalle 20.00 alle 24.00

DOVE: Sapienza Università di Roma – città universitaria

INGRESSO: Piazzale Aldo Moro, 5

LIBERO INGRESSO CONCERTI E MUSEI: fino a esaurimento dei posti disponibili

PARCHEGGIO: gratuito all’interno della Città universitaria

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