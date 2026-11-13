Mona Stelli, l’identità diventa musica

Con “Trans Woman”, l’artista francese trasforma l’esperienza personale in una dichiarazione di libertà, combinando energia elettronica, sensibilità punk e una visione della femminilità lontana dagli stereotipi



La musica elettronica ha spesso rappresentato uno spazio privilegiato per la sperimentazione, non soltanto sonora, ma anche culturale e identitaria. Dalle prime esperienze underground alla diffusione internazionale della club culture, il linguaggio del dancefloor ha offerto a generazioni di artisti la possibilità di mettere in discussione convenzioni e modelli espressivi.

È in questo territorio che si colloca “Trans Woman”, il singolo dell’artista francese Mona Stelli, in radio dal 25 settembre 2026 per The Libertine Club Records.

Il brano nasce da un’esperienza personale e affronta il tema dell’autodeterminazione attraverso un linguaggio musicale che unisce elettronica, ritmo e una dichiarata volontà di libertà.

Mona Stelli, artista multidisciplinare che vive tra Perpignan e l’area di Barcellona, utilizza la composizione come uno degli strumenti attraverso i quali raccontare il proprio percorso di identità e trasformazione.

La dimensione autobiografica assume un ruolo centrale, ma il significato della canzone supera il racconto individuale, aprendosi a una riflessione più ampia sulla possibilità di esprimersi senza essere condizionati dalle aspettative sociali.

Uno degli elementi più significativi di “Trans Woman” riguarda il rifiuto dell’associazione automatica tra femminilità e fragilità.

Per Mona Stelli, l’espressione della propria femminilità rappresenta una manifestazione di forza, autonomia e consapevolezza.

La canzone nasce all’interno di un percorso personale segnato anche dal confronto con discriminazioni e giudizi sociali, trasformando queste esperienze in materia espressiva.

Non si tratta di costruire una narrazione esclusivamente rivendicativa, ma di affermare il diritto a riconoscere e rappresentare la propria identità.

Il titolo assume così un significato diretto, mentre la scelta di interpretare il brano in lingua inglese colloca il messaggio all’interno di una dimensione comunicativa internazionale.

La scrittura privilegia un linguaggio immediato, coerente con l’energia musicale della composizione.

Sul piano sonoro, “Trans Woman” si sviluppa attraverso sonorità electro e club, con una struttura ritmica pensata per il dancefloor.

L’interesse musicale del progetto risiede anche nella convivenza tra riferimenti apparentemente differenti.

Da una parte, la produzione elettronica richiama la tradizione della nightlife europea e della musica da club. Dall’altra, conserva una componente riconducibile allo spirito punk che ha accompagnato le prime passioni musicali dell’artista.

Il collegamento non riguarda necessariamente la riproduzione delle sonorità punk, ma soprattutto l’atteggiamento creativo: la volontà di esprimersi in maniera diretta, senza adattarsi a modelli prestabiliti.

La traccia assume così un carattere ritmico e sensuale, nel quale l’energia della musica elettronica accompagna il contenuto identitario.

Le influenze di Mona Stelli comprendono inoltre new wave, italo disco e produzioni elettroniche contemporanee, riferimenti che contribuiscono alla costruzione del suo universo musicale.

Prima di dedicarsi alla composizione, Mona Stelli sviluppa il proprio percorso attraverso la fotografia e il cinema.

Diplomata in una scuola specializzata in questi ambiti, inizia professionalmente come fotografa, ampliando successivamente la propria ricerca verso musica e performance visiva.

Questa formazione contribuisce a definire una concezione artistica nella quale suono e immagine non sono elementi separati, ma strumenti complementari.

Anche la dimensione della notte assume un valore importante, diventando uno spazio simbolico di incontro, libertà ed espressione personale.

L’incontro con Dominik Nicolas, compositore ed ex membro degli Indochine, rappresenta un altro passaggio significativo, contribuendo ad alimentare l’interesse dell’artista per la scrittura musicale.

“Trans Woman” esprime una concezione dell’arte nella quale esperienza personale e ricerca sonora procedono insieme.

La componente elettronica permette di collocare il messaggio all’interno di un contesto dinamico e contemporaneo, mentre il riferimento alla club culture richiama spazi culturali nei quali la libertà espressiva ha assunto storicamente un ruolo importante.

Il risultato è una proposta musicale che non separa il contenuto dalla forma.

L’identità non viene raccontata soltanto attraverso le parole, ma anche mediante l’energia, la sensualità e il movimento evocati dalla composizione.

Con “Trans Woman”, Mona Stelli utilizza la musica come strumento di autodeterminazione, sviluppando un racconto personale capace di dialogare con questioni collettive.

Una dichiarazione artistica che individua nella libertà di esprimersi il proprio elemento centrale.

Etichetta: The Libertine Club Records

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Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

