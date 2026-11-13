Agricoltura, Confeuro: “Ok dati Ismea 2025 ma per 2026 c’è poco da festeggiare”

“Confeuro ha letto con attenzione il rapporto Ismea sull’andamento del settore agroalimentare nel 2025, un documento che restituisce un quadro certamente positivo e che merita di essere valorizzato. L’agricoltura italiana si conferma prima in Europa per valore aggiunto e registra una crescita degli occupati, risultati che testimoniano la vitalità e la capacità competitiva del nostro comparto primario. Tuttavia, pur accogliendo con soddisfazione questi dati, non possiamo ignorare quanto sta accadendo nel 2026. Lo scoppio del conflitto in Medio Oriente e le conseguenti tensioni sui mercati internazionali stanno producendo ricadute economiche pesanti sull’agricoltura, alle prese con aumenti significativi dei costi di produzione, dei materiali, dell’energia e dei carburanti. Una situazione che rischia di compromettere la tenuta di numerose imprese, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni, che rappresentano l’anello più fragile della filiera agroalimentare e che dispongono di minori strumenti per assorbire gli shock economici. Non possiamo permettere che i risultati positivi registrati a livello nazionale nascondano le difficoltà quotidiane di migliaia di produttori.

Questa emergenza deve diventare una priorità nell’agenda politica e istituzionale. Bene, dunque, i risultati del 2025, ma è indispensabile guardare con realismo all’andamento del 2026. C’è poco da festeggiare se le aziende agricole continuano a sostenere costi sempre più insostenibili. Servono misure immediate, concrete e più incisive per tutelare il reddito degli agricoltori, sostenere la competitività delle imprese e garantire la tenuta dell’intero sistema agroalimentare”.

Cosi, in una nota, il presidente nazionale Confeuro – Confederazione Agricoltori Europei, Andrea Tiso.