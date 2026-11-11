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“Quando la Notte Cambiò l’Italia”: giovedì 12 novembre, alle ore 18, nella Sala della Vaccara di Palazzo dei Priori a Perugia, Antonio Lusi presenta il libro sulle discoteche italiane, con la prefazione di Daniele Baldelli e gli interventi di Fabrizio Croce e DJ Ralf.

DiMarco Vittoria

Nov 11, 2026 #comunicato stampa, #editoria, #news

Dalla disco music alla house e ai grandi club: un saggio storico e documentario sui luoghi di aggregazione notturna, tra musica, costume e relazioni sociali.

Giovedì 12 novembre 2026, alle ore 18, la Sala della Vaccara di Palazzo dei Priori, a Perugia, ospita la presentazione ufficiale di “Quando la Notte Cambiò l’Italia. Musica, costume e società nelle discoteche italiane”, il libro di Antonio Lusi. Insieme all’autore intervengono DJ Ralf e Fabrizio Croce, assessore al Turismo, Città Storica, Spettacoli dal Vivo e Creatività Urbana del Comune di Perugia. Modera l’incontro la dottoressa Alessandra Arioti.

“La musica, i luoghi e le generazioni che hanno cambiato il modo di vivere la notte.”

Il libro, di 358 pagine, parte dalle prime discoteche e dall’esplosione della disco music e arriva all’affermazione della cultura dei DJ, della house e dei grandi club.

La prefazione è di Daniele Baldelli, figura fondamentale della storia del DJing italiano e internazionale e considerato uno dei pionieri del movimento Cosmic.

“Un viaggio nella memoria collettiva di intere generazioni.”

Il testo è accompagnato da un progetto multimediale che comprende una galleria fotografica digitale dedicata alla storia della notte e una selezione di 120 brani musicali, suddivisi per decennio e accessibili attraverso playlist dedicate.

DJ Ralf, testimone della cultura musicale e dei club italiani, porta all’incontro la propria testimonianza diretta di protagonista della scena. Nel corso della serata si riflette anche su come la cultura della notte abbia contribuito a cambiare l’Italia, influenzando linguaggi, mode e comportamenti. Tra gli aspetti che l’autore vuole sottolineare c’è il valore culturale e sociale della storia delle discoteche italiane.

“Il volume analizza i cambiamenti musicali, tecnologici e sociali che hanno accompagnato la trasformazione della notte italiana, restituendo dignità storica e culturale a un fenomeno troppo spesso considerato esclusivamente come intrattenimento.”

“Quando la Notte Cambiò l’Italia” è disponibile su Amazon in edizione cartacea al prezzo di 19,90 euro e in ebook a 6,60 euro.

Antonio Lusi, perugino, è un autore indipendente con una grande passione per la musica e per la ricostruzione dei fenomeni sociali e culturali che hanno caratterizzato la storia italiana contemporanea. Con questo lavoro ha voluto ricostruire e preservare la memoria di un periodo nel quale le discoteche rappresentavano molto più di semplici luoghi di divertimento: erano spazi di sperimentazione musicale, incontro, libertà espressiva e trasformazione dei costumi.

Amazon https://www.amazon.it/dp/B0HNCV7XP5?th=1

Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

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