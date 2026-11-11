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Luca Stella: quando la vita cambia

DiMarco Vittoria

Nov 11, 2026

Dieci capitoli dentro l’esistenza di una donna, dieci capitoli per raccontare come si impara a riconoscersi dentro una verità che prende altre forme. Luca Stella scrive “Lorena Yap. Una vita donata con amore”, un libro dai contorni severi, preziosi per ogni sorta di emancipazione, delicatissimi per ogni verità personale.

Dall’infanzia nelle Filippine alla vocazione religiosa, dall’insegnamento ai bambini di Bordighera alla diagnosi di sclerosi multipla nel 2010, la attraverso ricordi, snocciolando confessioni e indagando da vicino le riflessioni sorte da oltre cento domande. E proprio questa struttura dialogica costituisce uno degli elementi più interessanti di questa scrittura nuova.

La malattia è centrale, ovviamente, centrale ma non protagonista: una persona è il centro, la sua memoria, i suoi affetti e una fede che non rinuncia a interrogare il significato dell’esistenza. Parole usate e prese in prestito da un registro intimo, talvolta vicino alla testimonianza spirituale più che alla ricerca estetica. Qualche passaggio tende all’enfasi, ma la forza del racconto risiede soprattutto nella semplicità delle esperienze quotidiane. In fondo, Stella sembra suggerirci che l’identità non coincide necessariamente con ciò che possiamo fare, che in fondo l’apparenza estetica (altra parola secondo me fondamentale) non è fatta di forme e di mere geometrie – per restare dentro allegorie e analogie sociali. E poi la cosa principale è questa: esiste una dimensione dell’essere che sopravvive alla perdita dell’autonomia. Ed è forse in questa distinzione, tanto elementare quanto difficile da accettare, che il libro trova il suo significato più profondo.

Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

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Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

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