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Amennula, il mare diventa musica

DiMarco Vittoria

Nov 11, 2026 #'U mari i menzu, #album, #Amennula, #Musica, #Sicilia

Con “’U mari i menzu”, il duo siciliano debutta con dodici brani che intrecciano tradizione mediterranea, blues ed elettronica, raccontando storie di identità, incontri e trasformazioni.


La Sicilia incontra il Mediterraneo in un viaggio musicale che attraversa culture, lingue e tradizioni. È questo lo spirito di “’U mari i menzu”, il primo album degli Amennula, progetto artistico nato dall’incontro tra Daniele Grasso ed Elisa Milazzo, disponibile dal 6 novembre 2026 per Dcave Records.

Dodici composizioni prevalentemente in lingua siciliana danno forma a un lavoro che custodisce il patrimonio musicale dell’isola, reinterpretandolo attraverso sonorità contemporanee.

Folk arcaico, blues delle radici, suggestioni nordafricane, ritmi balcanici ed elettronica convivono in un universo sonoro originale, nel quale strumenti tradizionali e nuove tecnologie dialogano liberamente.

Il Mediterraneo diventa così il protagonista di un racconto che affronta temi universali come le migrazioni, le relazioni umane, il senso di appartenenza e la necessità di preservare la propria identità.

Ad anticipare l’album sono stati i singoli “Tinnairi (loop di sale)” e “Semu a mari ‘mbare”, due brani che rappresentano differenti sensibilità del progetto: la riflessione sulle partenze e l’ironia popolare come risposta alle difficoltà del presente.

La forza degli Amennula risiede nella capacità di trasformare le tradizioni in una materia musicale viva, aperta alle contaminazioni e alle nuove possibilità espressive.

Con “’U mari i menzu”, il duo propone un esordio che guarda al futuro senza dimenticare le proprie origini, restituendo al Mediterraneo il ruolo di luogo d’incontro, scambio e trasformazione.

Edizioni: Digital Noises

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Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

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Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

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