Al Teatro Vittoria Colonna arrivano Lembo e Laurenti: risate e musica senza copione

Domenica 15 novembre alle ore 18, a Marino, uno spettacolo tra comicità, musica dal vivo e improvvisazione, dove il pubblico diventa protagonista.

La comicità incontra la musica, la poesia si intreccia con l’improvvisazione e il pubblico diventa parte integrante dello spettacolo. Domenica 15 novembre, alle ore 18, il Teatro Vittoria Colonna di Marino ospita Luciano Lembo e Alberto Laurenti, protagonisti di un appuntamento originale, pensato per regalare una serata all’insegna del divertimento, della spontaneità e delle emozioni.

I due artisti portano in scena un format aperto, lontano dagli schemi rigidi della rappresentazione tradizionale, nel quale ogni momento può riservare una sorpresa. Non si tratta semplicemente di assistere a uno spettacolo, ma di partecipare a un’esperienza costruita anche attraverso il dialogo con la platea. Le gag prendono forma dall’interazione con gli spettatori, le battute si alimentano di situazioni impreviste e la musica dal vivo diventa parte essenziale del racconto.

La presenza di Luciano Lembo, con la sua cifra comica e la capacità di instaurare un rapporto diretto con il pubblico, si intreccia con la sensibilità musicale di Alberto Laurenti, dando vita a un incontro artistico che alterna ironia, ritmo e momenti di intensa suggestione.

È proprio questa libertà espressiva a rendere il format particolarmente coinvolgente: ogni serata può trasformarsi in qualcosa di diverso, perché l’improvvisazione lascia spazio alla creatività e alla partecipazione, rendendo gli spettatori non semplici osservatori, ma protagonisti di un’esperienza condivisa.

Un appuntamento che promette di regalare risate, musica e leggerezza, ricordando quanto il teatro sappia ancora essere un luogo di incontro, emozione e condivisione.

INFORMAZIONI E BIGLIETTI

Teatro Vittoria Colonna – Marino

Domenica 15 novembre 2026, ore 18:00.

Biglietto intero: 14 euro

Ridotto (over 70 e under 18): 12 euro

Abbonamento 5 spettacoli: 55 euro

Abbonamento 10 spettacoli: 105 euro

I biglietti sono acquistabili presso il botteghino del Teatro e online su Vivaticket.

Informazioni e prenotazioni:

334 1556248 – 350 0413793 (anche WhatsApp)

Email: teatrovittoriacolonna@gmail.com

Sito web: http://teatrovittoriacolonna.it