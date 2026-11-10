EMOTIONAL & MORE APS: PARTE DA MILANO “L’OSSERVATORIO SULLE FRAGILITÀ GIOVANILI – attraverso lo sport”



ISTITUZIONI, SPORT E POLITICA A CONFRONTO

Il 13 novembre al The Westin Palace la prima tappa della ricerca sociale ideata da Carmen De Gironimo. I giovani protagonisti di un confronto sul bullismo, la violenza e il valore educativo dello sport.

Milano, novembre 2026 – Le fragilità dei giovani, il ruolo educativo dello sport e la responsabilità condivisa delle istituzioni saranno al centro della tavola rotonda in programma venerdì 13 novembre, alle ore 17:30, presso The Westin Palace Milano, che segnerà l’avvio dell’Osservatorio sulle Fragilità Giovanili, progetto di ricerca sociale itinerante ideato da Carmen De Gironimo, presidente di Emotional & More APS, nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Lo Sport Cura” patrocinato dal CONI.

L’osservatorio, patrocinato dalla FIGC e realizzato in collaborazione con il Settore Giovanile e Scolastico FIGC, presieduto da Vito Roberto Tisci, nasce per ascoltare e comprendere le fragilità delle nuove generazioni, riconoscendo nello sport uno strumento di prevenzione, educazione e inclusione.

Il primo incontro, dal titolo “Quali fragilità portano ad atti di bullismo e violenza: subirlo o infliggerlo”, vedrà il contributo di figure di primo piano del mondo sportivo: Diana Bianchedi, vicepresidente vicario del CONI; Vito Roberto Tisci, presidente FIGC SGS; Marco Riva, presidente CONI Lombardia e componente della Giunta Nazionale CONI; Valentina Battistini, presidente LND Lombardia; Alberto Zaroli, responsabile nazionale della Commissione AIA per il Sociale; e Adriana Lombardi, psicologa e direttore scientifico della Scuola Regionale dello Sport CONI Lombardia.

Al confronto prenderanno parte anche rappresentanti delle istituzioni politiche, tra cui Paola Frassinetti, Sottosegretario di Stato all’Istruzione e al Merito; Mariastella Gelmini, già Ministro dell’Istruzione e degli Affari Regionali; e Maurizio Lupi, presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro, impegnata a 360 gradi nel sostegno alle associazioni e ai progetti sociali sportivi. Previsto inoltre un videomessaggio di Federica Picchi, Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani.

Ma i veri protagonisti saranno i ragazzi presenti in sala, le cui fragilità troveranno voce anche attraverso una particolare forma di testimonianza anonima, pensata per lasciare spazio a ciò che spesso non si riesce a raccontare. Come? Lo scoprirete il 13 novembre.

A tutti i relatori saranno rivolti gli stessi interrogativi, affinché ruoli, esperienze e competenze differenti possano contribuire alla ricerca sociale dell’Osservatorio, partendo proprio dall’ascolto dei giovani.

“Sono molta grata ai rappresentanti politici che hanno scelto di aderire a un progetto che prescinde da schieramenti e appartenenze.

Il sociale non si schiera, ma accoglie. E ogni voce che sceglie di esserci è un dono di cui essere grati.”

Ha dichiarato Carmen de Gironimo, ideatrice del progetto.

Un ringraziamento speciale va al Gruppo Marriott e a Marriott Next Gen – Marriott Business Councils North Italy, presieduto da Luciano Castagna, con la vicepresidente Michela Maggioni, per aver abbracciato e sostenuto concretamente il progetto, dimostrando come l’impresa possa diventare parte attiva del cambiamento sociale.

Prezioso anche il sostegno del Figc Sgs Lombardia , coordinato da Mauro Spoldi, e della LND Lombardia, che hanno contribuito fin da subito all’organizzazione e al coinvolgimento dei giovani atleti.

La giornata sarà preceduta, alle 15:30 presso il Barona Sporting 1931, da una partita simbolica tra giovani atleti Under 15 e Under 16 e collaboratori Marriott, grazie all’ospitalità della società sportiva presieduta da Massimo Carusi e dal direttore generale sportivo Mauro Garoli .

Dopo Milano, il percorso continuerà in oltre 20 tappe, nell’ambito di una ricerca sociale destinata a coinvolgere progressivamente altri territori italiani.