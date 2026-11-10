Mi fiondo dritto tra le pagine: Isabel Montero non cerca qualcuno che attribuisca valore alla sua esistenza. È già consapevole di ciò che desidera, delle proprie capacità e soprattutto della necessità di difendere la propria indipendenza. Sfogliando così “I segreti di Palazzo Van Axel” a firma di Anna Rita Vigilanza, mi costruisco dentro la consapevolezza di una protagonista che attraversa il mistero senza rinunciare alla propria identità. Il rapporto con Theo, uomo ricco e profondamente innamorato, avrebbe potuto trasformarsi nella consueta favola del riscatto attraverso l’amore. L’autrice sceglie invece una direzione diversa.

Isabel ama, ma non desidera diventare un’appendice della vita altrui. La sua autonomia professionale assume così un significato che supera la semplice caratterizzazione del personaggio. Interessante il confronto implicito con Lucrezia, la donna del ritratto, vittima di una società che aveva deciso per lei persino chi dovesse amare. Due esistenze lontane nel tempo si incontrano poi, a distanza di tempo… dove il tempo è un’arma sopraffine per cesellare il fascino di questo libro. Anche se pecca di qualche tratto facile nel caratterizzare alcuni personaggi maschili e, aggiungerei io, certe dinamiche sentimentali tendono a semplificare troppo il conflitto, quasi che lo si possa prevedere. In fondo di relazioni e di tempo si ciba questa scrittura…

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

