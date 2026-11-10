Agricoltura, Confeuro: “È allarme abbandono terra al sud: dati Crea preoccupanti”

“Confeuro ha letto con molta attenzione le anticipazioni dell’indagine annuale del CREA, che vede nel 2025 compravendite in crescita, e stabili gli affitti. Quello che preoccupa, nello specifico, è il profondo divario dei prezzi tra Nord e Sud. I dati evidenziano infatti un’Italia spaccata a metà: si passa dai 49mila euro/ettaro del Nord-Est agli appena 8,6mila euro/ettaro delle Isole e 13,4mila euro/ettaro del Meridione. Questa drammatica disparità nei valori fondiari non è soltanto il riflesso dei diversi indirizzi produttivi, ma è la diretta conseguenza di una cronica carenza di infrastrutture primarie al Sud. La mancanza di reti irrigue efficienti, di connessioni logistiche adeguate e di servizi alle imprese penalizza il valore della terra nel Mezzogiorno, riducendo la competitività dei nostri agricoltori meridionali rispetto al resto d’Italia. Poi c’è una altra problematica che preoccupa: l’allarme abbandono della terra. Per il 40% degli esperti aumenterà l’offerta di terreni per cessazione delle attività. Questo fattore criticità riguarda fortemente il futuro del territorio. Oltre il 40% degli operatori e testimoni qualificati intervistati prevede nei prossimi anni un aumento dell’offerta di terreni causato dalla cessazione dell’attività agricola e dall’abbandono, in particolare nelle aree interne e marginali. Un dato che, unito alla mancanza di ricambio generazionale e al calo del credito bancario destinato all’acquisto di immobili rurali (-3,7%), disegna uno scenario di progressivo spopolamento e degrado del paesaggio rurale. In questo contesto difficile, la tenuta dei valori fondiari dimostra ancora una volta l’attaccamento degli agricoltori alla terra, ma non possiamo permettere che il Sud continui a viaggiare a due velocità a causa del deficit infrastrutturale, né che il 40% dei nostri terreni rischi la dismissione. Confeuro dunque chiede con urgenza un piano straordinario di investimenti sulle infrastrutture idriche e logistiche nel Mezzogiorno e politiche di sostegno concrete per favorire il ricambio generazionale e la redditività delle imprese, affinché la terra torni a essere un’opportunità di sviluppo”.

Lo dichiara Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro- Confederazione Agricoltori Europei